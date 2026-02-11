Fue el que más aficionados congregó en Segunda y superó a tres recintos de Primera

Lío gordo en el Cádiz CF con Javier Ontiveros y lluvia de críticas: "Le gustan más los Phoskitos que otra cosa"

Compartir







El Málaga CF volvió a demostrar este fin de semana que tiene una de las mejores aficiones de España. Y los datos lo demuestran. En plena lucha por el ascenso y firmando una escalada histórica con Juanfran Funes a los mandos, el cuadro malagueño se reencontró este domingo con la victoria imponiéndose 2-1 a la Cultural y Deportiva Leonesa en La Rosaleda, que rozó el lleno.

El equipo ha devuelto la ilusión a la hinchada y el dato de asistencia así lo refleja: 24.211 aficionados acudieron a Martiricos para presenciar el triunfo ante el cuadro leonés. Se trata del mejor dato de toda LaLiga Hypermotion, pero es que incluso supera a tres recintos de LaLiga EA Sports durante el pasado fin de semana, tal y como muestra el portal Grada B Pro.

La Rosaleda, mejor que dos estadios de Primera

Cabe recordar que el pasado fin de semana se suspendió de manera polémica el Rayo-Oviedo, por lo que sólo se disputaron nueve encuentros en la máxima categoría. De esos nueve, tres registraron datos de asistencia inferiores al estadio del Málaga: 18.705 personas en el Celta-Osasuna en Balaídos, 16.825 personas en el Villarreal-Espanyol en La Cerámica y 15.960 personas en el Alavés-Getafe en Mendizorroza.

Repasando todas las categorías de todas las competiciones del fútbol español durante el pasado fin de semana, sólo seis recintos consiguieron imponerse a la asistencia de La Rosaleda. Y todos ellos, con clubes históricos de por medio.

El Metropolitano lidera esta clasificación gracias al Atlético-Betis, seguido de Mestalla con el Valencia-Real Madrid y de San Mamés con el Athletic-Levante. Les siguieron el Camp Nou con el Barça-Mallorca, el Sánchez-Pizjuán con el Sevilla-Girona que se retrasó un día y Anoeta con el Real Sociedad-Elche. El siguiente en aparecer en la lista es ya La Rosaleda, donde se ha instalado el estado de ilusión. Y con razón.