Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Málaga CF

Sólo seis estadios en toda España tuvieron más asistencia que La Rosaleda este fin de semana

Larrubia celebra un gol en el Málaga-Cultural
Larrubia celebra un gol en el Málaga-Cultural. LaLiga
Compartir

El Málaga CF volvió a demostrar este fin de semana que tiene una de las mejores aficiones de España. Y los datos lo demuestran. En plena lucha por el ascenso y firmando una escalada histórica con Juanfran Funes a los mandos, el cuadro malagueño se reencontró este domingo con la victoria imponiéndose 2-1 a la Cultural y Deportiva Leonesa en La Rosaleda, que rozó el lleno.

El equipo ha devuelto la ilusión a la hinchada y el dato de asistencia así lo refleja: 24.211 aficionados acudieron a Martiricos para presenciar el triunfo ante el cuadro leonés. Se trata del mejor dato de toda LaLiga Hypermotion, pero es que incluso supera a tres recintos de LaLiga EA Sports durante el pasado fin de semana, tal y como muestra el portal Grada B Pro.

PUEDE INTERESARTE

La Rosaleda, mejor que dos estadios de Primera

Cabe recordar que el pasado fin de semana se suspendió de manera polémica el Rayo-Oviedo, por lo que sólo se disputaron nueve encuentros en la máxima categoría. De esos nueve, tres registraron datos de asistencia inferiores al estadio del Málaga: 18.705 personas en el Celta-Osasuna en Balaídos, 16.825 personas en el Villarreal-Espanyol en La Cerámica y 15.960 personas en el Alavés-Getafe en Mendizorroza.

PUEDE INTERESARTE

Repasando todas las categorías de todas las competiciones del fútbol español durante el pasado fin de semana, sólo seis recintos consiguieron imponerse a la asistencia de La Rosaleda. Y todos ellos, con clubes históricos de por medio.

El Metropolitano lidera esta clasificación gracias al Atlético-Betis, seguido de Mestalla con el Valencia-Real Madrid y de San Mamés con el Athletic-Levante. Les siguieron el Camp Nou con el Barça-Mallorca, el Sánchez-Pizjuán con el Sevilla-Girona que se retrasó un día y Anoeta con el Real Sociedad-Elche. El siguiente en aparecer en la lista es ya La Rosaleda, donde se ha instalado el estado de ilusión. Y con razón.

PUEDE INTERESARTE
Los jugadores del Málaga hacen piña antes del partido ante la Cultural
Los jugadores del Málaga hacen piña antes del partido ante la Cultural. LaLiga
Temas