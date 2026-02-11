Celia Pérez 11 FEB 2026 - 12:41h.

El futbolista será baja un partido

El Zaragoza estalla contra el arbitraje, el VAR y pide una rectificación urgente: "No es una excusa"

Ya hay sanción para El Yamiq. A pesar de las quejas y la indignación de todo el Real Zaragoza, el Comité de Disciplina ha desestimar las alegaciones resolver con un partido de sanción la expulsión del jugador en el partido frente al Eibar. Fernando López, director general del Real Zaragoza, ya lideró una queja pública de la entidad con un extenso vídeo difundido en los perfiles oficiales del club que se ha quedado en nada.

El organismo entiende que "las imágenes aportadas por el club recurrente no desvirtúan dicha versión, sino que resultan plenamente compatibles con la descripción efectuada por el colegiado, no permitiendo alcanzar una conclusión distinta a la reflejada en acta arbitral".

De hecho, el Comité explica que "del análisis de las referidas imágenes no se aprecia que el movimiento de los brazos del jugador amonestado responda a un gesto involuntario, reflejo o carente de control. Antes al contrario, se observa una reacción voluntaria y consciente del jugador como respuesta a una falta previamente fortuita".

Por qué fue expulsado El Yamiq

Sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponerse, el partido se fue calentando y El Yamiq vio la expulsión en un tiempo de descuento de alta tensión, tras un encontronazo con Aleix Garrido. Una cartulina roja protestada por parte de la afición blanquilla y que el colegiado del encuentro recogió de la siguiente manera en el acta del encuentro: "Por golpear a un adversario con el brazo, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego, siendo una reacción inmediata a una falta recibida".

La decisión del trencilla Lluis Bestard y la actuación en el VAR de De la Fuente Ramos no gustaron en el seno del club maño, que acabó con la posterior queja de Fernando López, director general del Real Zaragoza, en un extenso vídeo difundido en los perfiles oficiales del club.