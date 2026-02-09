Pablo Sánchez 09 FEB 2026 - 08:40h.

Los problemas deportivos ahogan cada día más al Real Zaragoza. Las victorias no llegan y la distancia sobre la salvación sigue creciendo mientras las jornadas transcurren, una situación que eleva el pesimismo de su hinchada semana tras semana. El pasado sábado, sin ir más lejos, se escapó otra victoria clave frente al Eibar en tierras blanquillas. A los problemas del primer equipo también se suman las tareas de Txema Indias desde las oficinas del club.

Después de un mes de enero cargado de trabajo en materia de fichajes, el foco se centra ahora en encontrar a un director de cantera que reúna las condiciones que busca el club. El casting comenzó hace un tiempo y poco a poco el director deportivo afina el tiro sobre la persona idónea para asumir este cargo.

Txema Indias tiene claro a su favorito y ese no es otro que Carlos Jiménez, actual director deportivo del Debreceni de Hungría y con un importante recorrido en el fútbol español. Según informa El Periódico de Aragón, esta es la opción elegida por el director deportivo del Zaragoza, aunque desde otros estamentos del club prefieren otras alternativas de corte más local.

El currículum de Carlos Álvarez

La figura de Carlos Álvarez gana enteros para convertirse en el nuevo director de cantera del Zaragoza tras la destitución de Ramón Lozano. Txema Indias ya ha iniciado contactos para tantear esta operación y comienza a recabar información para tratar de convencer de su fichaje a las partes más reacias.

