El Real Zaragoza ha empatado este sábado ante el Éibar en un encuentro en el que el gran protagonista ha sido El Yamiq. El defensa ha regresado este mercado de invierno al conjunto blanquillo, donde ya estuvo en la temporada 2019/20, en calidad de cedido hasta junio y en la primera oportunidad que ha tenido, Rubén Sellés ha decidido contar con él. Ha acaparado todos los focos en un debut que ha sido, cuanto menos, bastante surrealista.

En su regreso como jugador blanquillo, El Yamiq pasó de convertirse de héroe en villano, además de protagonizar una expulsión bastante cuestionada. Vayamos por partes. En primer lugar, el central marroquí fue el encargado de abrir el marcador en el Ibercaja Estadio al conectar con un potente cabezazo el saque de esquina botado por otro de los nuevos, Rober González. Fue en el 26', cuando se convirtió en el héroe que desató la euforia en toda la afición blanquilla.

Ya tras el paso por vestuarios llegó la peor parte, cuando en el 55', en una desafortunada acción de El Yamiq, su rechace a un pase raso lateral de Cubero acabó dentro de su propia portería. Suponía el 1-1 en el marcador. De héroe a villano en cuestión de minutos.

El Yamiq termina expulsado en el Real Zaragoza-Eibar

Sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponerse, el partido se fue calentando y El Yamiq vio la expulsión en un tiempo de descuento de alta tensión, tras un encontronazo con Aleix Garrido. Una cartulina roja protestada por parte de la afición blanquilla y que el colegiado del encuentro recogió de la siguiente manera en el acta del encuentro: "Por golpear a un adversario con el brazo, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego, siendo una reacción inmediata a una falta recibida".