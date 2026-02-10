Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 21:35h.

El club se quejó públicamente de la decisión del árbitro y la actuación del VAR

El Zaragoza estalla contra el arbitraje, el VAR y pide una rectificación urgente: "No es una excusa"

ZaragozaLos primeros días de Jawad El Yamiq en el Real Zaragoza no están siendo nada sencillos. Tras reforzar la zaga de Rubén Sellés en el cierre del mercado invernal blanquillo, el marroquí debutó como titular en el duelo liguero del pasado sábado ante la SD Éibar. Arrancó de manera soñada con un gol que aliviaba la situación de su equipo momentáneamente en LALIGA Hypermotion, pero acabaría siendo expulsado en el tiempo añadido.

La decisión del trencilla Lluis Bestard y la actuación en el VAR de De la Fuente Ramos no gustaron en el seno del club maño. Fernando López, director general del Real Zaragoza, lideró la queja pública de la entidad con un extenso vídeo difundido en los perfiles oficiales del club.

López confirmó la queja formal del Zaragoza para evitar la sanción a la que deberá enfrentarse El Yamiq en las próximas jornadas de la categoría de plata. Y este martes, los árbitros han optado por no analizar esta polémica decisión.

Los árbitros se olvidan de la polémica con El Yamiq

El CTA (Comité Técnico de Árbitros) ha compartido esta tarde un nuevo episodio de 'Tiempo de Revisión'. En este espacio, los árbitros explican las decisiones más polémicas del fin de semana en el fútbol español. Cuatro jugadas de Primera División, dos de Segunda y otras tantas de Liga F Moeve han sido analizadas. Y para sorpresa del zaragocismo, la expulsión de Jawad El Yamiq no está entre la seleccionadas.

La semana pasada, el CTA sí decidió explicar la polémica expulsión de Brais Méndez en San Mamés. Una jugada que guarda ciertas similitudes con la del central marroquí ante el equipo armero, pero en esta ocasión, se ha optado por no analizarla.

Este hecho, lejos de calmar las aguas, ha provocado numerosas reacciones entre un sector de la afición del Real Zaragoza. Los aficionados no daban crédito ante la citada situación como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: