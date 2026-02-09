Ángel Cotán 09 FEB 2026 - 14:54h.

El club se siente claramente perjudicado

Rubén Sellés no se esconde: “Si perdemos mucho, habrá cambio de entrenador”

El Real Zaragoza dice basta. Tras la expulsión de Jawad El Yamiq y la posterior redacción del acta del partido, el club blanquillo, inmerso en la lucha por eludir el descenso, estalla contra el estamento arbitral y el uso de sus herramientas. A través de un comunicado en formato audiovisual, la entidad maña pide un cambio urgente en el castigo de su central.

El Real Zaragoza estalla contra el estamento arbitral

Este es el mensaje emitido por el club zaragocista: "Buenos días a todos, quería comparecer públicamente para expresar el tremendo malestar que existe dentro en el Real Zaragoza tras la expulsión de nuestro jugador Jawad El Yamiq durante el pasado fin de semana en el encuentro que disputamos ante el Éibar en nuestro estadio.

Durante el día de ayer, y siguiendo con el procedimiento ordinario, realizamos una serie de comunicaciones ante los órganos competentes para expresar nuestro malestar y quejarnos formalmente ante lo que creemos que fue una decisión arbitral errónea.

Tras revisar las imágenes, queda claro que el jugador nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva ante el jugador rival. Entendemos por qué el árbitro pudo expulsar con roja ante la inmediatez del momento, pero no comprendemos cómo el VAR, con los recursos que dispone, no fue capaz de avisar al árbitro y de llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros con menos recursos.

Estamos molestos con lo que esta decisión nos supuso durante el encuentro y lo que podría suponer si El Yamiq se perdiese el próximo encuentro. Es por ello que, durante el día de hoy, hemos presentado un recurso y alegaciones ante el órgano disciplinario con el ánimo de poder subsanar esta decisión y proteger los intereses tanto del club como de la afición en un momento trascendental de la temporada.

Quiero dejar claro que esta comparecencia no tiene nada que ver con la situación deportiva del equipo, la cual somos todos conscientes, no es una excusa. Estamos responsabilizados y convencidos de que la sacaremos adelante".