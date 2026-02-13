Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 08:27h.

Nuevas críticas al sistema defensivo del Barcelona

Raúl Varela: "Hansi Flick es como los demás y hoy ha llorado por los árbitros"

El Atlético de Madrid se pegó un festín de goles contra el FC Barcelona en el Metropolitano. El encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey se saldó con un 4-0 para los rojiblancos. Una cantidad de goles que se consiguieron con los primeros 45 minutos.

Los de Diego Pablo Simeone ejecutaron a la perfección el plan del entrenador, fueron agresivos y encontraron muchos espacios a la espalda de la defensa culé. El sistema habitual de Hansi Flick no funcionó en la capital de España y sumado al gran error de Joan García en el primero de los tantos, dio como resultado un marcador muy favorable para el Atlético.

Nacho Peña: "La defensa del Barça es un circo"

Y de nuevo, con una goleada en contra, volvieron las críticas por el sistema defensivo del Barcelona. Esto ya ocurría el año pasado, cuando los culés protagonizaban partidos locos con muchos goles tanto a favor como en contra, véase el Clásico de Montjuic o la eliminatoria contra el Inter de Milán.

Sin embargo, este año es diferente. La pérdida de Iñigo Martínez se sigue notando, no tiran la línea tan bien como el curso anterior y han perdido solidez defensiva.

En ElDesmarque Madrugada, Nacho Peña se ha mostrado muy crítico con el planteamiento del FC Barcelona. "Lo tenemos que dejar muy claro. La defensa del Barça es un circo. Lo hemos dicho ya varias veces esta temporada", comenzó diciendo.

Además, señaló que con esta defensa, el Barcelona es difícil que aspire a grandes cosas y recordó algunas de sus goleadas. "Vas al campo del Chelsea y te cascan tres. Vas al del Sevilla en una mala tarde y meten cuatro. Vas al del Brujas un día que estás distraído y te cascan tres. Y hoy otros cuatro. Tiene un problema grave".

Irene Junquera señaló que normalmente, el conjunto culé consigue tener el balón y presionar, "pero cuando hay un equipo que les quita el balón y que va hacia arriba pasa esto".