Raúl Varela y las quejas de Hansi Flick: "Hoy ha llorado por los árbitros"

Diego Páez de Roque Madrid, 13 FEB 2026 - 07:57h.

El colaborador de ElDesmarque criticó al alemán

Los siete grandes señalados del Barcelona tras la debacle ante el Atlético: hay uno que queda retratado

El Atlético de Madrid pasó por encima del FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo rojiblanco llegó a marcar hasta 4 goles -que pudieron ser más- únicamente en la primera mitad. Los culés intentaron reaccionar, incluso anotando un gol que a la postre sería anulado.

Esta decisión, que tardó más de 6 minutos en tomarse desde el VAR, sumada a otras acciones provocaron las quejas de Hansi Flick en la rueda de prensa postpartido.

"¿Qué voy a decir? ¿Qué quieres que diga? Primero, con las tarjetas amarillas. Normalmente, en la primera acción a Balde, ya es amarilla. Seguro. Amarilla. Quizá es diferente, pero lo condiciona por miedo a la segunda amarilla. Y en la otra... es un desastre, es un desastre. ¿Cuánto hemos tenido que esperar? ¿Siete minutos? Si no han encontrado nada en esos siete minutos es que no hay fuera de juego claro. Pero si hay algo diferente, dínoslo. No hay comunicación".

Raúl Varela: "Hansi Flick ha llorado por los árbitros"

Acerca de estas quejas se ha pronunciado Raúl Varela, quien ha criticado este lado del técnico germano en ElDesmarque Madrugada. "Hansi Flick es como los demás. Nos vendieron una teoría de padre, hijo y espíritu santo a su alrededor y hoy ha llorado por los árbitros", mencionó.

"Cuando lloraba Ancelotti, Xabi Alonso o Simeone les caían palos. Hansi Flick se ha comportado como todos. Ha perdido, le han dado un meneo y ha llorado", añadió.

Irene Junquera, también en la mesa de ElDesmarque Madrugada, explicó que los culés se quejan de que el parón de 7 minutos por la revisión del gol de Cubarsí rompió la dinámica de lo que podría haber sido después de un gol del Barça. "A mí me parece que, por mucho que hayan sido 7 minutos, si al final la norma es la que es y está correcta, chitón".