El Barcelona, unido contra el VAR: del “no era fuera de juego” de Flick al “nada es inocente” de Laporta

Andrea Esteban 13 FEB 2026 - 21:48h.

El FC Barcelona muestra un malestar conjunto por el arbitraje y el uso del VAR

Medina Cantalejo pide responsabilidades en el caso 'Negreira': "Esta mancha no se borrará nunca"

Compartir







El FC Barcelona terminó el partido en el Metropolitano con algo más que una derrota: salió con un cabreo monumental por el arbitraje y, sobre todo, por una revisión de VAR que se alargó más de siete minutos y que acabó anulando un gol clave. Desde el banquillo hasta los despachos, pasando por el vestuario y las redes sociales, el mensaje fue el mismo: incredulidad, enfado y sensación de agravio. No fue una queja aislada ni una frase en caliente, sino una reacción coral en la que participaron entrenador, jugadores y directiva.

Hansi Flick y el vestuario opinan

El técnico azulgrana, Hansi Flick, fue claro al analizar la jugada polémica: aseguró que, por las imágenes que vio, no entendía la decisión final y calificó de “muy extraño” que se tardara tanto en resolver algo que, según él, no parecía fuera de juego. Su discurso se centró en la falta de claridad y en el tiempo de espera: más de siete minutos de revisión que, a su juicio, no aportaron una evidencia definitiva.

PUEDE INTERESARTE 25 millones por Gerard Martín, el Barcelona medita su venta en verano

En la misma línea se expresaron futbolistas como Frenkie de Jong y Eric García, que incidieron en la frustración del vestuario. No hablaron solo de una acción concreta, sino del impacto emocional que tiene detener un partido tantos minutos para después mantener una decisión que consideran discutible. La sensación general fue que el equipo se quedó frío y que el encuentro cambió de ánimo tras esa revisión interminable.

Laporta y Yuste: del césped a las redes

El presidente Joan Laporta elevó el tono en redes sociales con un mensaje directo en el que hablaba de un césped en malas condiciones, un gol mal anulado y una frase que encendió aún más el debate: "nada es inocente". Un texto con aroma a precampaña, pero que reflejó el estado de ánimo del club tras el choque.

Por su parte, el dirigente Rafa Yuste compareció ante los medios para calificar el arbitraje de "vergonzoso" y anunciar que el club pedirá explicaciones formales por lo sucedido, especialmente por la revisión del posible 4-1. En resumen, un Barça unido en la queja, con distintos matices pero un mismo hilo conductor: la convicción de que el VAR, lejos de aclarar, encendió aún más la polémica.