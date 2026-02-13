Saray Calzada 13 FEB 2026 - 13:22h.

Arbeloa dio una respuesta contundente cuando preguntaron por la derrota del Barça ante el Atleti

Álvaro Arbeloa cumple un mes en el Real Madrid: dos batacazos, pleno en LaLiga, varias polémicas y cinco jugadores enfadados

El Real Madrid recibe a uno de los equipos más en forma del momento. La Real Sociedad llega en racha en LALIGA y en la Copa del Rey y pondrá a prueba a los de Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu. El entrenador del equipo blanco ha cumplido un mes en el cargo tras la destitución de Xabi Alonso y le han preguntado por esto y por otras cuestiones. El equipo merengue saldrá a ganar para meterle presión al Barça con su partido ante el Girona. Solo les separa un punto y tras la derrota ante el Atleti, los de Míchel podrían hurgar en la herida y de ello aprovecharse el Madrid.

A Arbeloa le preguntaron por el partido de Copa del Rey y con una respuesta corta y sencilla de cierta forma le devolvió la contestación que dio el técnico alemán hace unos días sobre el Barça y sus rivales en la competición copera. "No tengo nada que comentar. Preguntadle al Barça de Flick", dijo con contundencia.

Arbeloa cuenta con Mbappé y elogia a la Real Sociedad

Las buenas noticias para el Madrid en esta última sesión de entrenamiento ha sido que ha contado con la presencia de Asencio y Mbappé tras ausentarse de las últimas sesiones y estarán disponibles para el partido ante los vascos. El técnico dejaba claro que está en óptimas condiciones. "Está bien. Ha entrenado con el grupo y disponible para el partido de mañana".

Dejó claro que para él no hay puestos fijos. "Tengo 25 jugadores y saco cada once, pensando en si es el mejor para ese partido. Como dice un amigo mío, aquí el más malo es tan bueno como tú. Todos saben que las oportunidades llegan y trabajan muy bien. Me gusta que tengan esa sensación".

También elogió al rival al que se va a enfrentar. "El ritmo de la Real con el nuevo entrenador... es espectacular. Han jugado ante grandes y están invictos. Son peligrosos y será muy difícil, somos conscientes. Tocará dar el mejor nivel, un día más".