Álvaro Arbeloa cumple un mes en el Real Madrid: dos batacazos, pleno en LaLiga, varias polémicas y cinco jugadores enfadados

MadridEl Real Madrid afronta un nuevo fin de semana de competición en LALIGA EA Sports con el objetivo de la victoria... pero sin obviar la más que necesaria mejora en su juego. Álvaro Arbeloa mantiene la candidatura blanca al título liguero, aunque la afición demanda algo más. El Santiago Bernabéu volverá a apretar a los suyos, y mientras tanto, Vicente del Bosque saca a la palestra el nombre del entrenador que el club merengue olvidó.

El pasado jueves, el técnico campeón del Mundo con la Selección Española atendió a los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER. Allí, Del Bosque fue cuestionado por la gestión de Luis de la Fuente en 'La Roja', pero también habló del Madrid.

Vicente del Bosque y el técnico olvidado en el Real Madrid

Vicente del Bosque guarda muy buena relación con los futbolistas que dirigió durante su larga etapa en los banquillos, pero uno de los más especiales creció y triunfó en el Bernabéu. Tras los cambios que ha sufrido el puesto de entrenador en el Real Madrid, el exseleccionador nacional se acuerda de un técnico que prácticamente olvidó el club.

Se trata de Raúl González Blanco. Tras su etapa en el Castilla, el madrileño ha recibido intereses y propuestas de clubes nacionales, aunque apostó por continuar a la espera de una oferta que le conquistara al cien por cien.

Tras la elección de Álvaro Arbeloa como sustituto de Xabi Alonso, Vicente del Bosque no oculta el 'olvido' de la casa blanca con un técnico al que ve muchísimo futuro: "Me tocas un poco la debilidad, le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. Si no ha ido a otro sitio será porque él no ha querido. Para mí es un entrenador que, en algún momento, podía haber sido candidato a entrenar al Real Madrid. Le tengo mucho aprecio y claro que no le descarto".