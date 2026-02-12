Saray Calzada 12 FEB 2026 - 16:29h.

Varane ha compartido en redes su implicación entre el acuerdo de la UEFA y el Real Madrid por el fin de la Superliga

Uno de los culebrones con más capítulos en el fútbol en los últimos años ya se ha resuelto. La UEFA y el Real Madrid comunicaron que han llegado a un acuerdo y han puesto fin la Superliga. Lo que nadie esperaba es que en estas negociaciones ha estado presente y ha sido parte Raphael Varane, excentral del equipo blanco.

Así lo ha contando él mismo a través de sus redes sociales. "El histórico acuerdo entre el Real Madrid, la EFC y la UEFA es una excelente noticia para el fútbol mundial", comienza diciendo.

"Debe permitir abordar todos los temas: el futuro de los clubes, la accesibilidad de los partidos para los aficionados, la tecnología que hay que desarrollar y, sobre todo, el calendario y la salud de los jugadores. Es urgente".

Varane presume de su pasado como madridista y de conocer al presidente. Algo que parece que ha sido clave en este acuerdo. "Tuve el gran honor de jugar en el Real Madrid y conozco a Florentino Pérez y su visión. Si ha llegado a un acuerdo es porque sabe que los aficionados apasionados por el fútbol serán los primeros beneficiados y los jugadores estarán mejor protegidos. Florentino trabaja en interés de nuestro deporte y hoy lo demuestra una vez más. Ha llegado el momento de avanzar juntos y estoy muy contento de participar en ello".

Ceferin también celebra el fin de la Superliga

Todas las partes parecen estar muy de acuerdo con el fin de la Superliga y el propio Ceferin lo celebraba. "Solo puedo decir que estamos todos contentos por este acuerdo. Funcionará para el bienestar del fútbol y lo seguiréis de cerca. ¿Cuál será el desarrollo? Por ahora no puedo decir más al respecto. Es genial que estemos de nuevo unidos", dijo en los medios de comunicación tras la conclusión del 50º Congreso de la UEFA.

"No dice nada sobre ningún equilibrio de poder. Dice que la unidad llegó al fútbol europeo, que es mucho más importante. Lo entiendo, es menos polémico y quizá menos interesante. Pero es sólo unidad. Quiero hablar de que todos estábamos y todavía estamos un poco cansados de estas cosas. No deberíamos pensar en ello. Ahora todos deberían pensar en el fútbol. Estoy muy feliz. Pensamos en el bienestar del fútbol", comentó al respecto.