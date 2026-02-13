Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 23:39h.

Sarabia recriminó a Sergio Herrera sus numerosas pérdidas de tiempo

Uno por uno del Elche ante el Osasuna: cuatro suspensos en el Martínez Valero

El Elche no ha podido pasar del empate ante Osasuna 0-0 después de un partido en el que los ilicitanos, con 18 disparos en total, se han estrellado contra el muro de Sergio Herrera. Una de las imágenes del partido ha llegado tras el final con el cabreo de Eder Sarabia con el meta rival, al que ha ido a quejarse tras sus pérdidas de tiempo, lo que ha reconocido el vasco denunciando que esto es demasiado habitual en el fútbol español.

Eder Sarabia, sobre el Elche-Osasuna y el cabreo con Sergio Herrera

Sensaciones tras el empate: "Igual solo en este maravilloso deporte pasan estas cosas, de ser tan tremendamente superior, hacer un partido tan espectacular, tener tantas ocasiones y no ganar. Pero este es el camino, estoy muy orgulloso de mis jugadores y les he felicitado y les he agradecido. Hemos hecho un partidazo y era de 4-0 o 4-1 con esa que han tenido que hemos sacado bajo palos. Pero bueno, hemos sido tremendamente superiores y este es el camino.

Gran número de ocasiones: "Creo que hemos puesto todo: actitud defensiva, el juego a veces más elaborado como esa de Álvaro que ha tirado arriba, a veces más directo... Creo que también hemos puesto esos detalles que nos estaban costando puntos y es que no sé qué más podemos hacer salvo acertar porque, además, incluso, esos dos jugadores que igual han sido los que más han tenido, los dos delanteros, han hecho un partidazo espectacular. Tiene mucho mérito que un equipo como nosotros que haga este partido, así que hay que reforzarlo y hay que seguir por ahí".

Enfado con Sergio Herrera: "Sí porque hay cosas que no me gustan demasiado del fútbol pero tampoco quiero entrar en eso. A veces normalizamos que uno exagere, pierda tiempo, proteste... Luego sale el jefe de los árbitros diciendo que los jugadores son tramposos pero no hacemos nada por cortarlo. No me ha gustado, me gusta ganar y sacar las cosas en buena lid, de otra manera, pero no sé si en este país y en este deporte hemos normalizado algunas cosas y ya está, no pasa nada. Si hubiésemos enchufado dos o tres igual estábamos hablando de otras cosas así que a centrarnos en lo que podemos controlar, mirar hacia delante y listo".

Frase de Eder Sarabia de "El fútbol para listos pero no para tramposos" en la previa: "No, es que soy así, lo veo así. Entiendo que el fútbol también tiene que ver con ser pillo o inteligente en algunas situaciones pero buen, que tampoco ha sido hoy determinante. Lo que pasa es que igual la frustración de no haber ganado también te lleva a eso pero no hay más historia por ahí".

Buena línea del Elche para volver a ganar: "Sin ninguna duda porque ya venía diciéndolo que estábamos haciendo las cosas bien y que merecemos más. Tiene muchísimo mérito, repito, un equipo que lleva tanto tiempo sin ganar y que está ahí a dos puntos del descenso siendo recién ascendido. Tiene un mérito descomunal hacer lo que hemos hecho hoy. Lo tenemos claro, los jugadores lo sienten también, les gusta y sabemos que este es el camino y vamos a tirar por ahí".