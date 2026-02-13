Uno por uno de Osasuna ante el Elche: tres suspensos y un sobresaliente en el Martínez Valero

Así han jugado los futbolistas de Osasuna en el Martínez Valero

Osasuna sacó un punto del Martínez Valero tras el empate a 0 ante el Elche. El duelo, que abría la jornada 24 de LALIGA, ofreció varias ocasiones de peligro, pero entre el desacierto de los delanteros y la efectividad de los porteros, especialmente Sergio Herrera, se mantuvo el resultado inicial.

Los once titulares de Osasuna en el Martínez Valero

Estos han sido los jugadores que han arrancado el partido por parte del cuadro rojillo:

Sergio Herrera (10): el mejor de su equipo. Dejó hasta cinco intervenciones valor 'gol'. Nada más comenzar, con un disparo de Cepeda y más adelante desbarató varios manos a mano a André Silva y Álvaro Rodríguez. Mención especial para la última intervención, en el 90', a un remate del delantero uruguayo en el área pequeña.

Los suplentes de Alessio Lisci ante el Elche

Estos han sido los futbolistas que han saltado al campo desde el banquillo: