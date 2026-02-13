Oferta de 25 millones para llevarse a la estrella de Osasuna

Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 17:57h.

La respuesta de Braulio Vázquez siempre ha sido la misma: cláusula o nada

CA Osasuna se mantiene en la parte alta de la tabla merced a la buena campaña que están realizando a las órdenes de Alessio Lisci. El técnico italiano apuesta por un fútbol rápido y vertical que está dando sus frutos, con jugadores como Ante Budimir, Raúl García de Haro, Aimar Oroz, Rubén García o la llegada en invierno de Javi Galán. Aunque uno de los que se está consagrando como revelación en este curso es Víctor Muñoz. El extremo, que recaló en el pasado verano procedente del Real Madrid a cambio de cinco millones de euros, es una de las sensaciones del equipo gracias a su velocidad, ruptura y capacidad goleadora. Tanto es así que el jugador, de apenas 21 años, ya está llamando la atención en el resto de Europa.

Así pues, según informa Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana, el Sunderland presentó una oferta de casi 25 millones de euros en el pasado mes de enero. Sin embargo, no es el único club que se ha interesado en sus servicios. Y es que la citada información apunta a que el Milan también sondeó su fichaje. Tanto es así que, de hecho, se llegó a producir una conversación entre el propio Víctor Muñoz y Zlatan Ibrahimovic, quien trabaja en calidad de asesor de RedBird Capital, los propietarios del club.

El Real Madrid aún se guarda el 50% de los derechos de Víctor Muñoz

Queda claro que el rendimiento del atacante barcelonés ha llamado la atención fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, la respuesta de Braulio Vázquez, director deportivo del conjunto rojillo, siempre ha sido la misma: remitirse a la cláusula de rescisión del jugador. Del mismo modo, cabe recordar que el 50% del traspaso se marcharía para el Real Madrid, que siempre incluye ese 50% del porcentaje de una futura venta. Pese a todo, Osasuna podría haber sacado más de siete millones de euros de plusvalía por un jugador que llegó al club hace apenas seis meses.

Así las cosas, Víctor Muñoz suma ya nada menos que cinco goles y cuatro asistencias en 25 partidos, sumando LALIGA EA SPORTS y la Copa del Rey. Unos números que evidencian el acierto del futbolista en los metros finales. De este modo, no es de extrañar que Osasuna vaya a vender cara su piel en caso de acceder a la venta del extremo. A sus 21 años ya acumula diversos intereses dentro del fútbol europeo. Sin embargo, todo apunta a la continuidad del jugador, quien ha encontrado un lugar propicio para dar los primeros pasos en su trayectoria profesional.