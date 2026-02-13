Posibles alineaciones del Elche - Osasuna para la jornada 24 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 13 FEB 2026 - 05:12h.

Elche - Osasuna, las posibles alineaciones del partido de la jornada 24 de LALIGA EA Sports

La jornada 24 de LALIGA EA Sports abrirá con el Elche recibiendo a Osasuna en un partido con aspiraciones diferentes dentro de la competición. El partido entre el Elche y Osasuna se disputará el próximo viernes 13 de febrero de 2026 a las 21:00 (hora española) en el Estadio Martínez Valero. Los locales vienen de caer en casa contra la Real Sociedad, mientras que los de Alessio Lisci ganaron fuera de casa al Celta, pero tuvieron que sufrir la lesión de Boyomo.

Posible alineación del Elche

El Elche llega a este partido liguero contra el CA Osasuna con una gran necesidad de volver a ganar un partido. Después de tres derrotas consecutivas, contra Levante, FC Barcelona y Real Sociedad, los de Sarabia deberán imponerse en el Martínez Valero para no caer en puestos de descenso. Con 24 puntos y colocados decimoquintos en la tabla, los de Elche están a tan solo dos puntos del Rayo en la zona peligrosa. Jugarán este partido sin Affengruber por acumulación de tarjetas y sin Héctor Fort, que sigue recuperándose del hombro. Este sería su posible once:

Portero: Peña

Defensas: Pedrosa, Chust, Bigas, Pétrot, Valera

Centrocampistas: Aguado, Febas, Villar

Delanteros: André Silva, Álvaro R.

Posible alineación de Osasuna

El CA Osasuna viene de ganar por 1-2 al Celta de Vigo. Además, en la jornada anterior también logró sacar un importante empate contra el Villarreal. Están posicionados novenos en la tabla con 29 puntos. Están a cinco del Espanyol, en puestos europeos. La mala noticia para este partido será la baja de Boyomo, que será sustituido de inicio por Herrera por esa lesión en el tobillo del jugador francés que sufrió en el último partido. Este sería su posible once:

Portero: Herrera

Defensas: Rosier, Herrando, Catena, Galán

Centrocampistas: Torró, Oroz, Rubén García

Delanteros: Víctor Muñoz, Budimir, Raúl Moro