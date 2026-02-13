Miguel Casado 13 FEB 2026 - 23:20h.

El portero rojillo fue el mejor del encuentro

Eder Sarabia reconoce la principal diferencia con la Real: “Van con tanques y nosotros con tirachinas”

Elche y Osasuna empataron a 0 en el primer partido de la jornada 24 de LALIGA EA Sports. La brillante actuación de Sergio Herrera, entre otras cosas, propició el reparto de puntos en el Martínez Valero, después de dejar hasta cinco paradas providenciales.

El partido del guardameta arrancó con un despeje a un potente disparo de Cepeda. Pero eso era solo la antesala, pues minutos más tarde seguiría con un recital de intervenciones para frenar a los delanteros del Elche.

Hasta dos veces lo intentó cada uno de los '9' que incluía la alineación de Eder Sarabia, André Silva y Álvaro Rodríguez. Y todas ellas sin acierto. Incluso en el minuto 90, cuando el uruguayo remató un balón en el área pequeña.

El enfado de Eder Sarabia con Sergio Herrera en Elche

La sorpresa con el meta de Miranda de Ebro llegó en la entrevista post partido, porque cuando la periodista le preguntaba por la felicitación de Sarabia al término del choque, él reveló que no había existido, sino que el míster del Elche le afeó su comportamiento.

"Creo que está enfadado conmigo, por cómo soy o que a veces intento mirar un poquito el tiempo cuando estamos pasando por malos momentos", decía el pupilo de Alessio Lisci.

Argumentaba su estrategia con el crono. "En el fútbol a veces hay que saber leer los partidos y lo que no voy a hacer es, si me están sometiendo y no estoy haciendo tantas ocasiones de gol, sacar rápido, ¿no?", decía entonces.

"Al final hay que ser un poco inteligentes y saber leer ese partido, que para eso llevo tantos años en Primera. Sabemos lo que cuesta puntuar fuera de casa y hay que saber leer el partido, que es igual de importante que parar", completaba en la charla con la prensa.