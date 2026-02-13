Alineaciones confirmadas del Elche y Osasuna en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS

Miguel Casado 13 FEB 2026 - 19:48h.

Los de Eder Sarabia reciben a los navarros para abrir la jornada

El Osasuna visita al Elche en el Estadio Martínez Valero a partir de las 21:00 horas, en el encuentro que abre la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Los de Alessio Lisci, novenos y con 29 puntos, viajan hasta el este de la Península Ibérica para medirse a uno de los equipos revelación de la primera vuelta.

No está yéndole igual de bien al equipo de Eder Sarabia en esta segunda ronda, en la que todavía no han ganado y han caído hasta la 15ª posición. La dinámica para los ilicitanos no es buena, pues no se encuentran con los tres puntos desde el pasado 21 de diciembre y quieren hacerlo esta noche delante de su afición.

Para ello, ya conocemos a los 22 protagonistas.

Los onces iniciales de Elche y Osasuna

Estas son las alineaciones con las que arrancarán Elche y Osasuna en el Martínez Valero.

Por parte de los locales: Matías Dituro; Lucas Cepeda, Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Pétrot, Germán Valera; Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Alessio Lisci ha escogido a estos jugadores para arrancar el partido: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Javi Galán; Lucas Torró, Aimar Oroz, Rubén García; Iker Muñoz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Sánchez Martínez, el árbitro del Elche - Osasuna

El colegiado murciano José María Sánchez Martínez pitará este viernes el partido entre el Elche y el Osasuna en el estadio Martínez Valero (21.00 horas), correspondiente a la jornada 24 de Primera División.

Sánchez Martínez, que el miércoles dirigió la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, estará asistido en el VAR por el madrileño Carlos del Cerro Grande, según la designación del Comité Técnico de Árbitros, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.

El responsable del VAR en este encuentro será el canario Raúl Martín González.