Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 17:06h.

El técnico perico evitó hablar de las diferencias de estilo de juego entre ambos equipos

Giráldez, sobre la polémica con Manolo González: "No sé si está enfadado conmigo pero me cae bien"

Compartir







El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que la mala dinámica del equipo, con un punto de los últimos 18 posibles, se soluciona "teniendo cabeza, calma y siendo positivos", y ha añadido que "no por llegar aquí y pegarle fuego a todo esto va cambiar". El de Folgoso de Courel no quiso avivar la polémica que él mismo ha mantenido encendida con Claudio Giráldez en los últimos meses tras las críticas del técnico celeste al juego perico en la primera vuelta.

Cuestionado por las diferencias formas de entender el fútbol entre él y Claudio Giráldez explicó que "no voy a comentar nada de eso, porque comente lo que comente, quien sea le va a dar una vuelta. No me voy a meter en más charcos en toda la temporada". "Es un gran entrenador. Es un equipo que a mí me gusta cómo juega y es reconocible. Para mí es muy bueno y no tengo nada más que decir. No voy a entrar valorar opiniones que no son mías; en este caso son opiniones que tuvo él", agregó.

Sobre la mala racha de resultados que afronta su equipo, con cuatro derrotas consecutivas, ha opinado que esta cambiará cuando se obtenga "un resultado bueno". Además, ha insistido en una lección clave: "En Primera División, el día que no estás bien te penaliza. Necesitamos estar a nuestro mejor nivel para ganar".

El técnico ha insistido en que la receta para superar la mala racha pasa por "tener calma" y "recuperar la versión" del equipo previa al parón navideño. "Desde la tranquilidad, volver a crecer. No volvernos locos cuando pasa algo en el partido que nos perjudica ya sea una decisión arbitral o un gol del rival", ha añadido.

El preparador del cuadro blanquiazul ha avanzado que el equipo llega preparado al encuentro de este sábado frente al Celta en casa: "Esperamos hacer un partido bueno como estábamos acostumbrados en las últimas semanas. Mañana competiremos al máximo nivel". Además, ha recordado que la "unión" entre la afición y el equipo es clave.

El técnico ha apuntado que no existe "una tecla" para provocar la reacción del equipo ante esta mala dinámica: "Se dice que es un tema mental, un tema físico... Todo es mucho más complejo o mucho más simple. Si hubiera una fórmula matemática, todo el mundo podría ser entrenador. Las malas rachas llegan para todos".

Volviendo al Celta, el entrenador del Espanyol ha aplaudido su proyecto deportivo: "Es un rival duro. Ha hecho muchas cosas bien en los últimos años. Ha conseguido que la gente se enganche con el equipo, ha potenciado mucho la cantera. El míster ha sido valiente para que sea así. Es un equipo que juega bien y está bien trabajado. Siempre rota y lo hace bien. Pero ganando mañana se quedará a cinco puntos".