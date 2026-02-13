El temporal impide que el Alavés vuele a Sevilla y arranca el viaje por carretera

Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 23:00h.

La odisea del Alavés para llegar a Sevilla

España vivirá otro fin de semana marcado por el mal tiempo y por las alertas meteorológicas en las que el viento ha superado a la lluvia de las últimas semanas. Uno de los damnificados es el Deportivo Alavés, cuyo vuelo a Sevilla desde Vitoria se ha cancelado y tendrá que arrancar por carretera su viaje a la ciudad hispalense para enfrentarse al cuadro sevillista, que ya vio la semana pasada cómo su partido ante el Girona cambiaba del sábado al domingo.

La intención del conjunto blanquiazul era la de viajar este viernes desde la capital de Euskadi a la de Andalucía en avión pero los fuertes vientos que azotan Vitoria-Gasteiz han impedido que aterrizara el avión en el aeropuerto de Foronda. Por ello, a las 19.30h., la expedición albiazul ha empezado su viaje en autobús por carretera hasta Madrid.

Una vez lleguen a la capital de España, la intención del Alavés es tomar un vuelo chárter para llegar al aeropuerto de San Pablo aunque esto provocaría que los del Chacho Coudet aterrizasen de madrugada en Sevilla. De no lograrlo, tendrían que pasar la noche en Madrid y llegar a su destino final el sábado por la mañana pocas horas antes del choque programado para las 18.30h.

Por tercera semana consecutiva, el partido del Sevilla sufre algún impedimento previo que obliga a cambiar los planes. El viaje a Mallorca de los de Matías Almeyda hace dos semanas se tuvo que posponer por un problema técnico en el avión y, el pasado sábado, se aplazó el choque ante el Girona en el Sánchez Pizjuán al domingo por las fuertes lluvias.

Sevilla y Alavés quieren escapar del descenso

Si nada más lo impide, el Sevilla y el Alavés se medirán este sábado en el Sánchez Pizjuán en un duelo clave para ambos equipos en la dura pelea por la salvación. Tras el empate del Elche ante Osasuna, los dos equipos han perdido un puesto en la clasificación y son 14º y 15º respectivamente con tres puntos de ventaja para ambos sobre el descenso.