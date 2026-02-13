Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 18:52h.

Coudet también llega en una situación complicada al Sevilla-Alavés

El susto de Matías Almeyda cuando le preguntaron por Del Nido Carrasco

Compartir







El Sevilla FC y el Deportivo Alavés se miden este sábado en el Sánchez Pizjuán en un duelo de urgencias para ambos y en el que tanto Matías Almeyda como el Chacho Coudet necesitan ganar para acabar con la sombra que planea sobre ellos. El técnico babazorro ha hablado en la previa sobre este duelo y ha repartido halagos para el equipo de la capital andaluza y el ambientazo que se vive siempre en su estadio.

Eduardo Coudet, sobre la visita del Alavés al Sevilla

Situación similar entre Alavés y Sevilla: "No sé, no me gusta hablar de otros equipos. Yo te puedo hablar de cómo creo que llegamos nosotros y creo que somos muy autocríticos y muy autoexigentes. No nos gustó vernos como nos vimos y dejar en el segundo tiempo escapar una victoria que hubiese sido muy importante. Pero después empezamos la semana a trabajar al 100%, a prepararnos al 100% y sabemos que podemos jugar bien. Es a lo que vamos a apuntar y a tratar de, como siempre digo, sin importar el rival o el campo donde juguemos, vamos a intentar ser protagonistas, ser protagonistas del juego, ser protagonistas con el balón... así que eso no vamos a cambiar".

PUEDE INTERESARTE La gran duda de Almeyda con Ejuke

Conjura en el Sánchez Pizjuán: "Es un campo difícil para el que va de visita. Hemos ido el año pasado al campo del Sevilla y siempre hay mucho público, hay un gran clima para jugar al fútbol, es una ciudad muy futbolera. Son los escenarios donde, a la gente de fútbol, por lo menos a mí, me gusta jugar. Después, el partido irá marcando los humores pero ya hemos ido también el año pasado en una situación más o menos complicada para los dos equipos y hemos hecho un gran juego. Creo que la primera intención es no pensar en lo extra futbolístico, sino en todo lo que podemos hacer dentro del campo".

Cambio de esquema mirando al Sevilla: "En los últimos 45 minutos ya modificó, jugando 4-4-2 contra el Girona. Nosotros lo que trabajamos en la semana es, no sé si decirlo desde la táctica, pero sí desde la comprensión y tenemos bastante tiempo de trabajo. Entonces, podemos modificar nuestra manera de jugar, nuestra manera de pararnos dentro del campo, desde el entendimiento y desde la comprensión. Creo que hoy ya los jugadores solos, si queremos mover algo, como antes del partido del Espanyol, a partir de esa vez la formación, hemos modificado mucho lo que íbamos a hacer dentro del campo. Lo han hecho muy bien, así que también dependiendo de lo que te plantea el rival, es como nos acomodamos nosotros y cómo nos comenzamos a mover".

Unión del grupo en el Alavés: "Siempre repetimos lo mismo. Es un grupo que cuando se pone medio difícil la cosa es cuando saca su mejor versión. A mí me gustaría sostenerla todos los partidos la mejor versión pero es un grupo que siempre responde cuando se necesita. Así que espero que mañana no sea la excepción. Vamos a tratar de ir a hacer un gran partido, concentrados y con la intención de que ustedes desde afuera puedan ver jugar bien al fútbol al Alavés".