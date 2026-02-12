Pepe Jiménez Sevilla, 12 FEB 2026 - 22:36h.

Biris Norte 'responde' a lo de Matías Almeyda: "Lo gritamos en 2008"

Gudelj, Juanlu, Suazo o Azpilicueta, entre otros, publican el mensaje en redes sociales

Compartir







Unido serán más fuertes. Ese es el claro mensaje que ha querido mandar la plantilla del Sevilla este jueves a través de sus redes sociales con una imagen en la que se reúnen público y jugadores abrazados bajo uno de los lemas más significativos del sevillismo: "Los de colorao son los nuestros".

Con Nemanja Gudelj, capitán, como primer jugador en publicarlo, han sido futbolistas como Juanlu Sánchez, César Azpilicueta, Orjan Nyland, Akor Adams, Vlachodimos o Suazo, entre otros, los que, poco a poco, han ido compartiendo la misma imagen en sus stories de Instagram.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla trabaja en una portería totalmente nueva para la próxima temporada

La imagen, en la que se puede ver al equipo celebrando un tanto con la afición de fondo, es un claro llamamiento a la unión equipo-grada para sacar adelante la importantísima cita de este sábado ante el Deportivo Alavés. Lo pidió Almeyda, Biris Norte respondió y ahora lo hacen también los futbolistas.

PUEDE INTERESARTE Chidera Ejuke apunta al sitio de Peque Fernández

Con el lema elegido, se abre la puerta de par en par para que el público asista este próximo sábado de rojo al Sánchez-Pizjuán, dándole colorido a la grada y colocando Nervión a la altura de las importantes citas que han vivido en la entidad en los últimos años.

El equipo sabe que, sea cual sea la circunstancia, es mucho más difícil superar al Sevilla si el Sánchez-Pizjuán se vuelca y apoya como acostumbra, y es por ello que no ha dudado en mandar este guiño a su público para intentar, entre todos, sacar el complicado encuentro ante el Deportivo Alavés.

"Como capitán lo que quiero pedir para el sábado es un apoyo, un sevillismo al máximo, da igual cómo empiece el partido. Necesitamos un sevillismo 95 minutos a tope, porque siempre he dicho y hemos demostrado, que cuando la afición y el equipo se unen en el Ramón Sánchez-Pizjuán ningún equipo lo pasa fácil", decía Gudelj hace apenas unos días, un mensaje que se refrenda ahora con esta publicación de los futbolistas.