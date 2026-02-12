Basilio García Sevilla, 12 FEB 2026 - 16:58h.

El Sevilla FC vive momentos convulsos y el sevillismo está preocupado. La deriva deportiva, institucional y social de la entidad es mala, y entre los grandes emblemas de la entidad el futuro del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tiene en jaque a los aficionados. El club tiene prevista una remodelación total de la Bombonera de Nervión, derribando el estadio actual y levantando otro de última generación en los mismos terrenos y con el mismo espíritu.

Sin embargo, ante los graves problemas económicos que sufre el club, muchos temen que el equipo abandone el Sánchez-Pizjuán para marcharse a La Cartuja en los próximos años, y que el traslado no sea coyuntural sino definitivo. Pero el club afirma que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, y así se ha expresado este miércoles el presidente José María del Nido Carrasco en la entrevista que ha concedido a Canal Sur Radio tras dos meses de silencio.

Ante este temor, el discutido presidente ha sido muy directo. “La única manera de jugar en La Cartuja es que por las obras del Ramón Sánchez-Pizjuán nos fuéramos de manera transitoria”, afirmaba Del Nido Carrasco.

El fantasma de la recalificación

Además, el máximo mandatario sevillista quiso negar los rumores de que el nuevo propietario que coja las riendas del club cuenta con la posibilidad de recalificar los terrenos. “Nadie está pensando en recalificar los terrenos, sino en hacer un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán en el mismo sitio”, añadía. Lo cierto es que, por el lugar que está enclavado el estadio y su entorno, es harto complicado que se pueda cambiar la calificación de los terrenos hasta el punto de que fuera interesante comprar el club solo por lo que generaría vender el estadio.

Asimismo, en este sentido explicaba Del Nido Carrasco que el club es perfectamente capaz de levantar su nuevo estadio pese a los problemas económicos que le impiden fichar jugadores con normalidad. “Para firmar un futbolista tienes que cumplir con las normas de LaLiga. El Sevilla construiría el estadio con financiación que pagaría el propio estadio”.

Por último, no quiso entrar a valorar el retraso en la construcción de la nueva grada del Benito Villamarín por el aumento de los costes de construcción, comparándolo con el desembolso que debería hacer el Sevilla para levantar un nuevo estadio. “Desconozco lo que está pasando en el campo del Real Betis Balompié y una cosa no tiene nada que ver con la otra”, concretaba.