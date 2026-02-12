Basilio García Sevilla, 12 FEB 2026 - 14:31h.

"Si Sergio compra el club, el dinero lo va a poner un fondo de inversión que no creo que tenga su sede en Camas"

Del Nido Carrasco no se va: "Mi sevillismo y mi responsabilidad no me permiten huir"

El Sevilla FC está en inmerso en un proceso de venta. Eso no es novedad, y tampoco que su presidente, José María del Nido Carrasco, trate de esquivar prácticamente todas las cuestiones sobre esta situación de la que, ciertamente, no es actor principal. El máximo mandatario sevillista no tiene un paquete accionarial relevante en la entidad, por lo que asegura una y otra vez que las negociaciones no van con él.

“No tengo nada que ver, mi padre tiene muchas acciones del Sevilla, pero soy el presidente y conozco algunos asuntos. Los accionistas son todos sevillistas y buscan lo mejor para el Sevilla. Lo único que puede cambiar la hoja de ruta es que se ponga dinero a fondo perdido y acelere el proceso de regeneración. Están buscando lo mejor para ellos y lo mejor para el Sevilla. Valoran que la oferta satisfaga sus pretensiones y que sea lo mejor para el Sevilla, en muchos casos prevaleciendo lo segundo”, ha afirmado este jueves en su comparecencia en Canal Sur Radio tras casi dos meses sin hablar en público.

Del Nido Carrasco, eso sí, ha hablado sobre la deuda del club, clave en el proceso, negando las informaciones que la sitúan en 300 millones de euros. “La deuda neta del Sevilla son 88 millones de euros. El valor del Sevilla es X menos 88 millones de euros. Hemos vivido años de guerra accionarial, de hostigamiento contra el consejo, y vivimos en una época de muchas noticias fake. No sé qué intenta la gente que dice que el Sevilla tiene una deuda de 300 millones de euros, pero seguro que nada bueno para el Sevilla”, afirmaba.

Además, sí se ha mojado en que él no tiene demasiado en cuenta el posibles ‘sevillismo’ del comprador, sino que es importante que el que llegue lo haga con la posibilidad económica de acelerar el proceso de reconstrucción del club. “La hoja de ruta está marcada, lo único que puede diferenciar que sea una u otra no es la que la lidere, sino el tiempo en que se lidere. Desde el conocimiento de la compañía es más importante que el que venga tenga capacidad económica para acelerar el proceso y capacidad en la gestión de clubes. Normalmente el dinero suele venir de fondos de inversión extranjeros. Si Sergio compra el club, el dinero lo va a poner un fondo de inversión que no creo que tenga su sede en Camas. No conozco el grupo, no tengo ni idea de si tienen dinero o no. No suscribo la LOI, me llega información, si el inversor quiere conocerme estoy, pero no tengo capacidad de decisión en la venta. Me gustaría que comprara el Sevilla alguien que tenga mucho dinero y acelere los procesos, me da igual que sea de una nacionalidad u otra”.

Del Nido Carrasco aborda más asuntos de la venta

Mantener un cargo. “El día que me digan que me tengo que ir me iré, sea quien sea. Si alguien compra el club imagino que lo gobernarán ellos y no nosotros. No estoy pensando en lo que puede pasar en el futuro, me cuesta a veces el día a día de contestarme por qué no me voy y quedarme. Alguien lo tiene que dirigir mientras dure el proceso de venta, que puede durar un día, seis meses o un año y medio. No veo más allá”.

El grupo de Sergio Ramos. “Conozco por el entorno de Sergio que hay suscrita una LOI para conocer e iniciar la due diligence. Las preguntas sobre compra y venta son más para el vendedor”.

Otros inversores que se marcharon. “Llegué a conocerlos, estuve con ellos una vez para preguntarme por la situación y el día a día del club y no he vuelto a saber. Desconozco los motivos por los que decidieron no acometer dicha inversión”.

Sus emolumentos. “A mí no me mantiene en el cargo cobrar 1, 10 o 100. Estoy tomando decisiones que creo que son los responsables, lo creen los accionistas, el consejo, LaLiga y nuestro mayor financiador que es Goldman Sachs, que nos ha prestado 180 millones de euros. Hay un pacto que me vincula a la gestión del club, seguirá gestionando con la conciencia tranquila a pesar de que estamos sufriendo mucho en lo deportivo”.

Causa de disolución. “El Sevilla ha trabajado en los mecanismos oportunos para no encontrarse en causa de disolución. La idea es que entre este año y el que viene ajustemos la cuenta de pérdidas y ganancias, dejemos de perder dinero y volvamos a empezar a crecer para volver a acercarnos a lo que hemos sido durante muchos años y hemos dejado de serlo”.

Ampliación de capital. “El Sevilla no necesita una ampliación, pero si alguien pusiera dinero en el Sevilla a fondo perdido aceleraría el proceso”.

El Sevilla en 2027. “Intento transmitir que dirijo al Sevilla FC en una época muy convulsa, soy corresponsable y voy a seguir tomando decisiones que son buenas para el Sevilla. El día que se compre el Sevilla, que no sé cuándo será, se cambiará la situación. No puedo parar el club. No sé cuándo va a pasar, porque no tengo una bola del futuro. Sé que ese proceso se ha iniciado, y puede durar un día o diez años”.