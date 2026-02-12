Pepe Jiménez Sevilla, 12 FEB 2026 - 21:47h.

Vlachodimos no descarta seguir en el Sevilla: "Me siento feliz"

Orjan Nyland finaliza contrato y Vlachodimos tiene realmente complicado seguir

Compartir







Aún quedan algunos meses de competición, el Sevilla sobrevive, en gran parte, gracias a su portero y Antonio Cordón, junto a su equipo, ya busca dos nuevos guardametas para la próxima temporada. No es ningún secreto, pero no por ello se convierte en uno de los grandes trabajos para este mismo verano.

Las razones son conocidas. Odysseas Vlachodimos se ha convertido en el mejor jugador de la plantilla, es feliz en Sevilla -como él mismo ha reconocido en varias ocasiones-, pero su precio es imposible para los de Nervión. Tendrían que vender a toda la plantilla -casi- para acometer su fichaje.

Por su parte, Orjan Nyland finaliza contrato este próximo mes de junio y no parece que ninguna de las dos partes estén interesadas en renovar. El guardameta noruego pudo salir este mismo mercado invernal, pero Matías Almeyda le cerró la puerta. El argentino quería competencia para Vlachodimos y sabía que, en caso de lesión, poner toda la responsabilidad de la portería del Sevilla en los hombros de Alberto Flores sería injusto, principalmente para el canterano. En verano la historia será distinta.

Antonio Cordón, en busca de porteros... a bajo coste

En estas, el director deportivo del Sevilla tendrá que volver a buscar porteros en el mercado. El pasado verano contrató a Vlachodimos como cedido, pero ahora, si no acaban dándole la oportunidad a Alberto Flores, deberá buscar dos nombres.

La tarea no parece, ni mucho menos, sencilla. Ya lo saben, un equipo gana mucho cuando es capaz de controlar las áreas y este Sevilla, más que nunca, no solo necesita a un '9' de garantías, sino que también necesitará sustituir a Vlachodimos -a menos que se produzca un milagro económico- con un fichaje de garantías el próximo año.

El reto, aunque aún quedan meses, ya ha comenzado para Antonio Cordón.