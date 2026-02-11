Basilio García Sevilla, 11 FEB 2026 - 19:58h.

Gudelj compara las figuras del marroquí y del griego, con un deseo: "Ojalá pueda estar aquí muchos años"

Hablar de Yassine Bono son palabras mayores en el Sevilla FC. El marroquí es uno de los mejores porteros de la historia de la entidad, entronizado en los mismos altares que Palop, Eizaguirre o Busto, pero el único que ha ganado un Trofeo Zamora defendiendo el arco sevillista. Eso es una quimera para Odysseas Vlachodimos, al que le ha tocado jugar en un Sevilla muy menor que, de hecho, es el equipo más goleado de LALIGA EA SPORTS en estos momentos.

Sin embargo, hay unanimidad total y absoluta en que el griego no solo es el mejor fichaje que ha hecho Antonio Cordón desde que llegó a la dirección de fútbol profesional del club, sino que además es el hombre que está sosteniendo al equipo fuera de los puestos de descenso. Para muestra, lo sucedido este domingo ante el Girona, cuando detuvo un penalti en el último suspiro para mantener un punto en el casillero.

La buena disposición del portero cedido por el Newcastle hace que el sevillismo se pregunte si podrá quedarse más tiempo y, sobre todo, si alcanzará cotas importantes en el elenco de porteros de la historia de la entidad. Este miércoles, en su comparecencia de prensa, el capitán Nemanja Gudelj ha sido cuestionado sobre si ve a Odysseas llegando al nivel del marroquí. “Es difícil, porque Bono llevaba años, ha ganado títulos. Vlacho no lleva ni un año”, reconocía el serbio.

“Tengo una muy buena relación con Ody, he jugado contra él en Portugal -uno en el Sporting y otro en el Benfica-, ahora jugamos juntos. Muchas veces nos vemos para tomar un café. Es un portero espectacular, lo está enseñando, está en una forma muy buena y ojalá pueda estar aquí muchos años”, auguraba Gudelj.

La continuidad de Vlachodimos

No va a ser fácil eso sí que Odysseas Vlachodimos continúe jugando en el Sevilla la próxima temporada. En primer lugar, el contrato de cesión firmado con el Newcastle no incluye opción de compra alguna, por lo que es un préstamo puro y duro en el que los ingleses asumen buena parte del salario del arquero. Después de haber estado en el ostracismo en la Premier League, el griego se ha vuelto a mostrar al mundo y lógicamente hay muchos clubes tras sus pasos. Huelga recordar que la situación económica de los hispalenses no es la mejor, por lo que parte en desventaja en cualquier tipo de puja.

Así las cosas, el único clavo al que se puede agarrar el Sevilla es a la voluntad del jugador, que después de dos años sin jugar apenas entre el Newcastle y el Nottingham Forest, ahora es capitán general en Nervión. Eso sí, primero se tiene que asegurar la permanencia del Sevilla y el portero aceptar que va a seguir luchando por cotas menores. En estos casos, el jugador suele tener la última palabra, y casi la única posibilidad sería la de prorrogar una cesión.