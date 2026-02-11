Basilio García Sevilla, 11 FEB 2026 - 13:03h.

"Son muchas decisiones cuestionables y la moneda muchas veces cae al lado malo"

Gudelj hace autocrítica: "Los goles que recibimos no son méritos del rival y eso duele"

En el Sevilla FC están muy enfadados con los últimos arbitrajes, y también por los vídeos que el Comité Técnico de Árbitros lleva publicando durante toda la temporada. En el último, ha sido especialmente flagrante en dos jugadas muy dudosas que protestó mucho el equipo y el sevillismo. Este miércoles, el capitán Nemanja Gudelj ha tomado la palabra en la rueda de prensa intersemanal que organiza el club, y ha pedido “respeto”.

El serbio se ha hecho eco tanto de las declaraciones de Matías Almeyda tras el partido, así como de las de Kike Salas, en las que se quejaron del arbitraje, y ha sido claro. “Han salido varias noticias de nuestro equipo, del míster, de Kike, después del último partido. Estoy de acuerdo totalmente, hay varias situaciones en donde se nos ha faltado un poco más el respeto, por decirlo así. Pediría más respeto para el Sevilla FC, porque estamos un poco por debajo de otros equipos, por decirlo así, en el arbitraje”, explicaba.

Gudelj fue más allá, y al ser cuestionado sobre si estaba notando una diferencia de trato importante con respecto a los años de bonanza que vivió a su llegada al club, rebajó un poco el tono, pero también aclaró que “le molesta” que la balanza siempre caiga en su contra. “En cuanto a la diferencia entre cuando el Sevilla estaba arriba y ahora, no sé qué decirte. No quiero echar la culpa al arbitraje por nada de la situación en la que estamos, pero sí he notado esta temporada, hablando mucho con los árbitros, que son muchas decisiones cuestionables y la moneda muchas veces cae al lado malo. Eso es lo que me molesta, pero no hay otra. Solo pido más respeto del arbitraje y muchas veces algunas decisiones un poco mejores”.

El problema de los apercibidos

El Sevilla afronta el tramo de competición que le lleva plagado de apercibidos, con el partido ante el Getafe y el derbi ante el Real Betis en La Cartuja en lontananza. “Lo bueno es que el equipo está recuperando a muchos lesionados, siguen un par de ellos, pero vamos recuperando al equipo entero. Eso hace que siempre va a estar otro si se cae uno. Preferimos tener a todos los jugadores siempre, pero no me preocupa ese caso. Estamos todos preparadísimos”, aseguró Gudelj.