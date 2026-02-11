eldesmarque.com 11 FEB 2026 - 12:06h.

Adnan Januzaj vuelve al trabajo con Matías Almeyda

Matías Almeyda protagonizó la imagen curiosa de la jornada

Si hay un nombre que se ha ganado el cariño, el respeto y la aprobación de la afición del Sevilla en esta complicada temporada ha sido el de Matías Almeyda. El entrenador argentino, a pesar de los irregulares resultados del equipo, sobrevive aún a las críticas y una de las razones podría ser su manera de ser y entender el fútbol. Este miércoles, en una sesión sin demasiadas novedades, la imagen la protagonizó él: mientras los suyos calientan... él organiza todo.

En tiempos de big data y tablets, cada vez son menos los entrenadores que destacan por aparecer sobre el césped para organizar las sesiones, colocar conos y retirar los mismos. Uno de los que destaca por ello es el exsevillista José Luis Mendilibar, del que todos sus jugadores hablan como uno más en el día a día.

En el caso de Matías Almeyda, con sus diferencias, este miércoles se vivió un capítulo semejante. El entrenador argentino, que suele comenzar con sus jugadores tras un breve calentamiento con Guido Bonini, aprovechó que su ayudante preparaba a sus jugadores para preparar el campo, colocar conos... y hasta porterías.

Matías Almeyda, sin novedades en el césped

Esta curiosa imagen, que puedes ver al completo en el player superior de la noticia, podría ser casi lo más destacado del inicio de la jornada del Sevilla, ya que Matías Almeyda este miércoles dirigió una nueva sesión con los mismos hombres, al menos del primer equipo, que este martes.

Adnan Januzaj continúa acumulando sesiones mientras Vargas, Castrín, Marcao -que no volverá a jugar esta temporada- y Oso siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. A partir de las 12.30 horas, Nemanja Gudelj atenderá a los medios de comunicación para repasar la actualidad nervionense.