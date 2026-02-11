Pepe Jiménez Sevilla, 11 FEB 2026 - 10:32h.

El Sevilla FC vuelve a dejarlo claro con Sergio Ramos: "El tema está zanjado"

Quique Sánchez Flores, eso sí, 'defiende' a Antonio Cordón en su decisión

Quique Sánchez Flores lo tiene claro. El que fuese entrenador del Sevilla, ahora analista en El Partidazo de COPE, fue cuestionado este pasado martes por el posible regreso de Sergio Ramos al Sánchez-Pizjuán y el todavía técnico no mostró demasiadas dudas: "Me lo creería siempre".

Cuestionado, en primer lugar, por si se creía la noticia, Quique Sánchez Flores decía de forma tajante que "me lo creería siempre. Yo se me lo puedo creer siempre, lo creería siempre. Es un futbolista que seguramente todavía está para ayudar".

Respecto a si sería adecuado, o no, su regreso al Sevilla, Quique no se quiso mojar demasiado, pero sí comentó que "es muy atrevido decirlo por mi parte porque no sé cómo está Sergio. El Ramos que yo conocí, que es relativamente de hace poco, le venía perfectamente bien al Sevilla. El Ramos actual, un año y medio después, no lo sé".

"Con las mismas condiciones de hace un año y medio, seguro que sí. Lo que pasa es que también confío en que un director deportivo como Cordón tiene la experiencia suficiente para saber si es lo que necesita o no se necesita en Sevilla".

El Sevilla cierra la puerta a Sergio Ramos

A pesar de todo ello, en el Sevilla han dejado claro que no tienen intención alguna de cerrar su incorporación y hace días José Ignacio Navarro decía en DAZN, "es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de esta semana y las semanas anteriores. Nos remitimos a los jugadores que podemos contar a día de hoy, más los del Sevilla Atlético, y no sé las diferentes herramientas que pueden haber, pero a día de hoy Sergio Ramos no es una realidad. No es un jugador que esté entrenando y no puede estar a disposición de Almeyda, por lo tanto no tiene mucho sentido entrar en esa valoración".