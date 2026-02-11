Pepe Jiménez Sevilla, 11 FEB 2026 - 10:08h.

Qué fue de Denis Cheryshev: de triunfar en LALIGA a estar sin equipo en 2026

Denis Cheryshev recuerda su salida del Real Madrid

Compartir







Los caminos de Isco Alarcón y el Sevilla parecían destinados a cruzarse desde años. El ahora capitán del Betis llegó a Nervión hace algunos años, pero su relación con los de Nervión parecía estar escrita desde mucho antes. Para ejemplo, lo contado por Denis Cheryshev, que reconoció que fichó por los del Sánchez-Pizjuán... en parte, por culpa del malagueño.

En una extensa entrevista en Sports.ru, el exjugador del Sevilla narra sus últimos meses en el Real Madrid y recuerda que, jugando de lateral zurdo, una posición que "a mí no me gustó nunca", le ofrecieron marcharse cedido al Sánchez-Pizjuán.

"Al final, me dieron un contrato de cuatro años con el Real Madrid, como jugador del primer equipo. Para mí, fue una pasada. En ese momento, me ofrecieron una cesión al Sevilla. Y luego hablé con Ancelotti. Me dijo: “Quiero que te quedes y seas nuestra segunda opción como lateral izquierdo”. Al parecer, querían vender a Coentrao", cuenta en la citada entrevista.

En este sentido, Denis Cheryshev le dijo a Carlo Ancelotti que no quería ser lateral zurdo y el italiano le justificó dicha decisión "pero le dije que quería jugar en otra posición y que había una opción en el Sevilla. Me dijo: “Mira, tengo a Bale, Ozil, Di María, Cristiano, ha llegado Isco... ¿Dónde quieres que te ponga, Denis?”. Al final, me fui al Sevilla pero no salió bien por culpa de las lesiones".

PUEDE INTERESARTE El CTA retuerce sus argumentos como réplica a las quejas del Sevilla

Denis Cheryshev apenas disputó cinco encuentros en el Sevilla, uno de ellos en la Europa League y otros cuatro en LALIGA, tres de ellos de manera consecutiva saliendo desde el banquillo.

Una triste historia que, en parte, la provocó Isco Alarcón -junto a otros futbolistas del Real Madrid-, con su llegada al Santiago Bernabéu para empezar a escribir su historia en la élite.