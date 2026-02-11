Basilio García Sevilla, 11 FEB 2026 - 13:18h.

"Ya vendrá el tiempo de hablar de Nemanja Gudelj, de momento el Sevilla FC es lo más importante"

Gudelj, palabra de capitán ante los arbitrajes: "Más respeto para el Sevilla"

Nemanja Gudelj ha vivido todo lo bonito que le ha pasado al Sevilla FC en los últimos años, pero los tiempos han cambiado y le ha tocado ser capitán en los momentos más difíciles del Siglo XXI. El balcánico acabará su relación con el club el próximo mes de junio si no hay cambios de última hora, y pese a que el 30 de junio se acerca, tiene claro que el foco ahora no está en su contrato.

Durante el mercado de invierno, se especuló con que el jugador tuviera ofertas para salir del equipo, pero en la rueda de prensa intersemanal de este miércoles ha asegurado que no se preocupa por eso. “Son temas que lleva mi padre, siempre hemos quedado en no hablar de esas cosas. Como capitán, el equipo no se merece un capitán con la cabeza en otro sitio, hablando de otras cosas. No me ha llegado nada, porque intento estar con la cabeza en el Sevilla. Ya vendrá el tiempo de hablar de Nemanja Gudelj, de momento el Sevilla FC es lo más importante”, aseguraba en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas.

De momento, Gudelj quiere poner toda su experiencia en servicio del equipo, y recuerda que ya ha vivido situaciones similares. “Es complicado. Antes del Sevilla, cuando jugué en el Breda en Holanda, se luchaba para no descender. No es una situación desconocida. Llevo siete años, los primeros fueron en una situación diferente que ahora. Hay que aceptarlo e intentar salir lo antes posible y volver al Sevilla que ha estado siempre y merece estar”.

Mirando al Alavés. “Son todo finales ahora para nosotros, el equipo está bien. Está entrenando fuerte, bien, corrigiendo los errores que tenemos, como todos los equipos, intentamos mejorar. El equipo está preparado para la siguiente final y las que van viniendo”.

Su posición. “El míster últimamente está jugando con cinco defensas, en muchas ocasiones ha jugado en medio, y me siento bien. Llevo aquí ya siete años, he jugado en varias posiciones y tengo la suerte de que sé encontrarme bien como central, como entre los centrales, o en el mediocampo. Donde el míster me necesite intentaré dar mi mejor versión en el campo, lo sigo haciendo. Otro día me necesitará en otro sitio, jugando con otra táctica, y siempre intentaré dar lo máximo donde me necesite”.

Los números defensivos. “Es una cosa que tenemos que mejorar y lo intentamos entrenando, pero la defensa es una cosa del equipo entero, la presión empieza arriba, acaba con los defensores, y es un tema que, como equipo, tenemos que mejorar. Lo sabemos. Si recibes dos goles y marcas tres ganas el partido. Queremos que nos marquen menos y marcar más, y así vamos ganando partidos”.

Mensaje al sevillismo. “Como capitán lo que quiero pedir para el sábado es un apoyo, un sevillismo al máximo, da igual cómo empiece el partido. Necesitamos un sevillismo 95 minutos a tope, porque siempre he dicho y hemos demostrado, que cuando la afición y el equipo se unen en el Ramón Sánchez-Pizjuán ningún equipo lo pasa fácil”.

Aceptan las críticas. “La crítica siempre va a haber, sobre todo en la situación en la que estamos. Tenemos calidad en el grupo, estamos luchando, podríamos hacerlo mejor, cuando uno puede hacerlo mejor siempre va a haber críticas. Hay que aceptarlo, somos profesionales, hay que seguir trabajando unidos, intentando mejorar lo que se puede mejorar, sacar lo máximo en los partidos y hacerlo mejor siempre”.

Incómodos jugando en casa. “Cuando la afición y el equipo están unidos es cuando se saca el mejor rendimiento del equipo. La frustración de la afición es entendible, por la situación en la que estamos y de donde viene el Sevilla FC. Lo entiendo, pero no es una situación ideal para el jugador. Hay que darlo siempre todo, como estamos haciendo, y ganar partidos. Así vamos a salir juntos”.

Cánticos contra Del Nido Carrasco. “No he hablado con el presidente, entiendo el enfado de la afición, es difícil, el club no está donde quiere, merece y debe estar, pero hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol”.

Unión. “Siempre he dicho que es uno de los clubes más grandes y bonitos del mundo, desde el primer día me sentí en casa. Lo sentía así por la afición, el club, la gente de dentro. Es un club muy grande, sabemos que la situación es difícil, que va a haber enfados, pitos, pero hay que salir juntos, unidos, y con una afición dando apoyo, sabiendo que van a ser el jugador número 12. Así se sale. Ojalá pronto podamos hablar de estar en otra situación, hablando sobre cómo hemos salido unidos y juntos”.

Almeyda, el entrenador ideal. “La relación es muy buena, de todo el grupo. Creemos que es el míster ideal para este grupo, para este Sevilla, y confiamos muchísimo en él. Y él en nosotros. Esa conexión se nota en el día a día, vamos a salir de esta juntos”.