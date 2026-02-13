Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 14:36h.

Las cámaras de ElDesmarque salen a la calle para testear la opinión del sevillismo

Del Nido Carrasco, la deuda, la venta y el origen del comprador: "Me da igual la nacionalidad"

José María del Nido Carrasco se siente con fuerzas para seguir al frente del Sevilla FC. El presidente de la entidad reconoció este jueves su deseo de seguir trabajando para silenciar las críticas, revertir la situación económica y trabajar todavía más para que el club, sobre todo a nivel deportivo, vuelva a ser lo que era. Aunque hay quien le pide que dé un paso al lado, sobre todo para terminar con el acoso y derribo público, como él mismo argumentaba en su entrevista para Canal Sur Radio, al abogado no le importa "ser el malo de la película" siempre y cuando el club, que a partir del año que viene recuperará la buena senda monetaria, retome el camino del crecimiento. Algo por lo que trabaja... hasta que los dueños, o la expiración del pacto, no digan lo contrario.

Un sentir que no casa con la opinión de gran parte del sevillismo, que exige un cambio de rumbo en la presidencia. Sin ir más lejos, los Biris Norte han vuelto a convocar una protesta para este sábado, esta vez una vez finalice el duelo frente al Alavés, para mostrar por enésima vez su descontento con la gestión actual del Sevilla FC. Este viernes las cámaras de ElDesmarque, con el micrófono del compañero Tito González, salieron a la calle para testear el sentir de los aficionados, quien en unanimidad coinciden en sus deseos. Esperan que Del Nido Carrasco termine dando un paso al lado.

"Es un sinvergüenza. Es un indeseable", decía el primer entrevistado, firme y tajante respecto a la figura del presidente. También acudimos a algunos comercios de la zona, donde se pudo comprobar el sentir negativo hacia Del Nido Carrasco. "Lo que tiene que hacer es irse. Es la única solución que tiene el Sevilla. Después de los años que hemos tenido tan buenos, dilapidarlo como lo ha hecho... Prefiero reservarme la opinión", argumentaba otro sevillista.

"Es un sinsentido. Nos mandan a segunda. No lo comprendo, porque si bajamos las acciones van a bajar mucho más. Es un impresentable", espetaba otro aficionado. "Él es sevillano y aquí nos conocemos todos. Yo soy pequeño accionista y con todo el campo diciéndole que se vaya, siento vergüenza ajena porque no se va. Por dignidad se debería ir él y toda la cuadrilla de toreros que tiene al lado", expresaba el último.