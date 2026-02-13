Pepe Jiménez Sevilla, 13 FEB 2026 - 07:59h.

Alerta roja en el lateral izquierdo

Sevilla y Alavés podrían presentar diversas novedades en sus respectivas alineaciones

Otro encuentro, como casi de costumbre en el Sánchez-Pizjuán, vital para los dos equipos que pisarán el césped. El Sevilla recibe este sábado al Deportivo Alavés en una cita en la que ambos entrenadores, altamente probable, introducirán algunas novedades en sus alineaciones para intentar sumar tres puntos que le alejen de la zona baja de la tabla.

Igualados con 25 puntos en estos momentos, la diferencia clasificatoria entre Sevilla y Alavés se encuentra, en parte, al enfrentamiento de ida, donde los de Matías Almeyda consiguieron vencer en un escenario en el que pocos apostaban por ellos.

Es por ello que este sábado no solo se juegan tres puntos, sino también una importante clave, como es el golaveraje, que podría acabar siendo clave a final de temporada.

¿Qué alineación pondrá el Sevilla ante el Alavés?

Matías Almeyda llega a la cita con la novedad de Adnan Januzaj, que se ha ejercitado en estos últimos días, mientras que mantiene las ausencias de Castrín, Rubén Vargas, Marcao -que no jugará más este año- y Oso, que cayó lesionado en su última cita ante el Girona.

Con ello, y con los cambios realizados en el descanso ante los de Girona, Matías Almeyda confecciona un once con una gran duda: ¿Peque en el 1-3-5-2 o Ejuke con un 1-4-4-2?

El resto parece claro y es que se espera que el técnico salga con Vlachodimos en portería; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas y Suazo; Mendy, Agoumé, Peque o Ejuke; y arriba Akor Adams con Neal Maupay.

¿Cuál será la alineación del Alavés ante el Sevilla?

En el otro lado del verde estará el Alavés con algunas ausencias destacadas. La primera, la de Jony, por sanción; mientras que Koski sigue recuperándose de su lesión y Benavidez será duda hasta última hora.

En un equipo con tantas dudas, resulta complicado acertar, pero creemos que el Alavés formará con Sivera en portería; Tenaglia, Garcés, Pacheco y Youssef en defensa; Calebe, Ibáñez, Blanco y Aleñá por medio; y arriba Boyé con Denis Suárez.