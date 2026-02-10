Basilio García Sevilla, 10 FEB 2026 - 18:02h.

Oso estará fuera más de un mes y Suazo está apercibido de sanción

Oso, tras la estela de Garnacho o Nico Paz: una sonrisa en el Sevilla con sabor a Argentina

No es que el Sevilla FC esté acostumbrado a lidiar con los contratiempos desde hace cuatro temporadas, es que prácticamente se le podría definir como un ‘club contratiempo’. Cada vez que algún jugador destaca, se acaba lesionando. Cada vez que una posición de la plantilla cojea, cae alguien más. Y así una desgracia detrás de la otra. El último caso ha sido la lesión de Oso, lo que deja el lateral izquierdo pendiendo del hilo de Gabriel Suazo.

El canterano ha sido de los hombres más destacados en el equipo nervionense en los últimos dos meses de competición, pero un fuerte golpe sufrido en el partido ante el Girona del pasado domingo le va a dejar ‘fuera de combate’ durante las próximas cuatro o cinco semanas, tal y como desveló él mismo en las redes sociales. Si bien es cierto que Almeyda había apartado de la titularidad al de Torrevieja con la recuperación de Suazo, también lo es que ha participado desde el banquillo en casi todos los partidos desde entonces, ofreciendo el mismo buen nivel.

La cuestión es que Almeyda ya solo tiene al internacional por Chile como lateral izquierdo específico, y que además está cerca de perderlo. Suazo lleva cuatro amarillas tras la que vio el domingo después del penalti que cometió en el último suspiro, y si ve una más en las próximas semanas, se quedará el argentino sin nadie en esa demarcación. El defensor, que ya llevó incluso el brazalete de capitán en Palma de Mallorca, es uno más de los numerosos apercibidos que tiene el equipo, con partidos tan importantes como el de Getafe o el derbi ante el Betis en lontananza. Por cierto, regresó hace poco de una lesión de cierta consideración y, desde entonces, su rendimiento tampoco ha sido el mejor.

Los problemas en el lateral izquierdo

Se trata de una situación que se ha repetido en las dos últimas temporadas. El pasado ejercicio, cuando el Sevilla revocó la cesión de Valentín Barco, García Pimienta y posteriormente Joaquín Caparrós se quedaron solo con Adriá Pedrosa como lateral izquierdo específico. El catalán, además, tuvo numerosos problemas físicos, pero aún así aguantó jugando prácticamente toda la segunda vuelta.

La alternativa fue colocar a Kike Salas en el lateral izquierdo, una posición en la que el futbolista sufría, pero en la que llegó a completar siete partidos. En la presente campaña, ha sido Carmona el que se ha cambiado de banda cuando ha sido necesario, aunque incluso Alfon ha llegado a jugar como carrilero por la izquierda.