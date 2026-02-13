La gran duda de Almeyda con Ejuke

Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 17:42h.

El entrenador duda entre si es mejor revulsivo o como titular

Matías Almeyda se quiebra para mejorar al Sevilla FC: "Me he replanteado todo"

Salir de inicio o ejercer como revulsivo. Esa es la gran duda que Matías Almeyda tiene sobre las prestaciones de Chidera Ejuke, posiblemente el futbolista más habilidoso del Sevilla FC en el uno contra uno, pero tan vertiginoso como irregular o inconsistente, de ahí que no termine de agarrar la titularidad. Precisamente esa es la incógnita que reconoció sopesar el entrenador argentino, quien no termina de dilucidar si el extremo nigeriano es un buen titular o una mejor bala para las segundas partes.

"A Ejuke lo hemos probado en diferentes posiciones, tanto por izquierda como por derecha. Creo que es un jugador determinante en el uno contra uno y siempre está esa duda si son 90 minutos o el segundo tiempo. Una vez que el partido está medio definido es provocar algo más como sucedió el otro día", reconocía Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al duelo frente al Alavés.

Lo cierto es que los números dicen que Chidera Ejuke ejerce mejor como revulsivo. El nigeriano solo ha sido titular en el 17 por ciento de los partidos. De los 18 compromisos en los que ha participado esta campaña el extremo únicamente ha sido titular en cinco ocasiones. Trece apariciones han sido saliendo desde el banquillo. Y como curiosidad, su único gol, frente al Oviedo, y su única asistencia, ante el FC Barcelona, han llegado partiendo como suplente.

Chidera Ejuke no ha completado un solo partido esta campaña y no es titular desde el derbi de la primera vuelta contra el Real Betis, allá por finales de noviembre. Casi tres meses -con la Copa África de por medio- sin salir de inicio, demasiado tiempo para el considerado por Almeyda como el jugador con más desborde de la plantilla. Pero sus palabras difieren mucho de su realidad. Tanto que está entre los seis jugadores con menos minutos de la plantilla.