Reparto de puntos en el Martínez Valero

Eder Sarabia reconoce la principal diferencia con la Real: “Van con tanques y nosotros con tirachinas”

El Martínez Valero respiraba ya el empate mientras el Elche se lanzaba a la caza del gol desde el primer silbido, pero Osasuna resistía con uñas y dientes. Cada internada de Valera o Morente parecía prometer peligro, pero Dituro y Bigas se encargaban de apagar las llamas. Las ocasiones se amontonaban, los remates se escapaban y el marcador seguía en blanco. Al final, la historia del partido fue la de un Elche valiente que peleó hasta el final, pero que vio cómo sus esfuerzos no se traducían en goles.

Las notas de los jugadores del Elche ante el Osasuna

Matías Dituro (6,5): Salvada tras salvada, estuvo atento en los mano a mano y córners. Seguro, concentrado y felino cuando hacía falta. Es de los pocos que puede sacar la cabeza con nota positiva.

Lucas Cepeda (4,5): Mal partido ofensivamente; falló disparos claros y perdió balones peligrosos. No dio seguridad atrás ni ayudó a generar juego. Suspenso merecido.

Víctor Chust (5,5): Cumplió atrás y ayudó en la salida, pero pasó desapercibido y no aportó casi nada en ataque. Un aprobado justo.

Pedro Bigas (6,5): Firme y sólido en defensa. Cortó ocasiones claras y arriesgó cuando tuvo que hacerlo. Lo mejor de la zaga, aunque poco participativo en ataque.

Léo Pétrot (4,5): Desconectado del partido, con pérdidas y decisiones poco claras. No aportó nada ofensivamente y cometió errores que pudieron costar caro. Suspenso.

Germán Valera (5): Activo pese a molestias físicas, pero impreciso en pases y decisiones finales. Aprobadillo por esfuerzo, pero limitado en efectividad.

Marc Aguado (4,5): Protestón y activo, sí, pero sin peso real en el juego. No generó peligro ni creatividad. Suspenso.

Aleix Febas (4,5): Luchador, pero sin chispa ni inventiva. Pases previsibles y poca influencia en el resultado. Suspenso claro.

Tete Morente (5): Participativo, buscó remates y centros, pero erró la ocasión más clara del partido. Aprobado raspado por voluntad, pero sin premio.

André Silva (5,5): Luchó y controló el balón, pero le faltó acierto en las ocasiones. Mano a mano fallado ante Herrera le resta nota. Aprobado con limitaciones.

Álvaro Rodríguez (6): El más activo en ataque y el que más generó, pero desaprovechó ocasiones claras. Su persistencia salva nota, aunque sin gol.

Los suplentes de Eder Sarabia

Martim Neto (5): Entró en un tramo de máxima tensión, con el partido completamente abierto y más pendiente de no desordenarse que de construir. Tocó poco balón, pero se colocó bien y no se escondió en la presión final. Cumplió sin brillo, cameo correcto en una noche donde el balón quemaba.

John Chetauya (5): Minutos de supervivencia pura. Se limitó a cerrar su zona y a no cometer errores en un final lleno de centros, despejes y segundas jugadas. No tuvo acciones decisivas, pero tampoco se le vio superado. Aparición neutra, útil para sostener.

