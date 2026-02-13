Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 11:15h.

El jugador prioriza seguir en el Camp Nou

El Barcelona estalla contra el arbitraje ante el Atlético y estudia presentar una queja al CTA: reclaman tres jugadas

Gerard Martín se ha convertido en el gran comodín de la zaga del FC Barcelona. Ante las constantes bajas en la posición, Hansi Flick ha tirado de él como defensa central, más incluso que como lateral izquierdo, su posición natural. Ante las bajas de Andreas Christensen y Ronald Araújo, y con Eric García teniendo que hacer las veces de lateral diestro e incluso de mediocentro, propiciaron que el técnico alemán echase mano para reconvertir al futbolista. Ahora, la continuidad que ha ido ganando sumado a su polivalencia han disparado su valor de mercado. Tanto es así que ya habría suscitado el interés de un gran club de la Serie A: el AC Milan.

Y es que, según informa el diario The Touchline, el conjunto rossonero habría presentado una oferta de 25 millones de euros para hacerse con los servicios de Gerard Martín. Y es que el AC Milan buscaría reforzar el flanco izquierdo de su defensa con una operación de coste moderado, y ahí el zaguero barcelonés les cuadra bastante. Su velocidad, buena salida de balón y 1.86 metros de altura, sumados a su juventud (23 años) le convierten en una pieza interesante por la que ya estarían dispuestos a desembolsar una cifra importante.

El fichaje de un central zurdo aceleraría la venta de Gerard Martín

Del mismo modo, el diario SPORT revela que el FC Barcelona se está pensando seriamente su venta. Y es que, aunque a nivel futbolístico Gerard Martín ha sido importante en un momento con numerosas bajas, la situación económica del club hace que sea difícil de rechazar una cifra como esa por un jugador que no deja de ser la última o penúltima opción para el eje de la zaga, y el lateral izquierdo suplente. Asimismo, el club otea el mercado en busca de un central zurdo de garantías, por lo que necesitaría hacer caja. Alessandro Bastoni o Nathan Aké son dos de los nombres que sonaron el pasado mes de enero.

En este sentido, y según la citada información, el FC Barcelona ya llegó a alcanzar un acuerdo para vender a Gerard Martín el pasado verano. El Wolverhampton ofreció 15 millones de euros a cambio del zaguero, una operación que ya se veía con buenos ojos y para la que apenas faltaron algunos flecos. Sin embargo, el futbolista se negó en redondo a salir del club. Eso sí, tras su renovación el pasado mes de enero, en la que le fijaron una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, le fijaron un contrato hasta el 2028. Un contrato que, aunque el Barça tenga la intención de vender al jugador, este quiere respetar al 100%.