El seleccionador de España se moja a cinco semanas de su primera convocatoria del año

El calendario de España en la Nations League y los nuevos parones de selecciones para septiembre: tres semanas

Luis de la Fuente se moja en año de Mundial. El seleccionador de España ha hablado sobre los problemas defensivos individuales que tienen varios jugadores internacionales en las últimas semanas, sacando la cara por jugadores como Robin Le Normand o Dani Carvajal y reconociendo que ya vislumbra también otras alternativas como Marc Pubill o Cristhian Mosquera.

En una entrevista en El Partidazo de Cope tras conocer sus rivales en la Nations League, De la Fuente reconoció que las lesiones son "la parte fea del fútbol" y confía en "que a la mayoría les dé tiempo para recuperarse". "Seguro que habrá algún contratiempo de aquí a entonces, pero vamos a pensar que se recuperen pronto y que no haya más lesiones", declaró.

Al seleccionador le preguntaron por el bajo nivel de jugadores como Huijsen, Laporte o Le Normand y no dudó en salir en su defensa: "Todos son jugadores muy solventes. Quedan aún cinco o seis partidos antes de la próxima lista. El que no tenga ritmo, lo cogerá. El otro día Le Normand hizo un partido fantástico ante el Betis, aunque venga de jugar más o menos partidos".

Luis de la Fuente piensa en Pubill o Mosquera y defiende a Dani Carvajal

En términos defensivos y respecto a posibles lesiones, aseguró que tiene "absoluta garantía" en sus futbolistas, pero admite que también hay otras alternativas: "Siempre hay gente que va apareciendo como Mosquera, Pubill, Yarek... En todas las posiciones hay jugadores de garantías para suplir cualquier contratiempo. Claro que todos querríamos tener a los primeros espadas, pero si no sucede eso, tenemos a los más jóvenes, que vienen pidiendo una oportunidad. Y como somos de ese perfil, se la daremos".

Finalmente, habló también de la delicada situación de Dani Carvajal, casi sin minutos en el Real Madrid debido a sus contratiempos físicos. "No me gusta ni opinar sobre las situaciones de clubes porque tampoco me gusta que se metan en mi trabajo. Dani es muy competitivo, incansable, y querrá jugar más. A mi, estando sano, me ofrece todas las garantías", declaró.