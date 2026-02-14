Miguel Casado 14 FEB 2026 - 00:38h.

El de Mutriku ha hablado en la previa del Real Madrid - Real Sociedad

El mensaje de Dani Ceballos pidiendo sitio en el Real Madrid a lo Bad Bunny: "Vales más de lo que piensas"

Este sábado, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Álvaro Arbeloa se mide a uno de los equipos más en forma del campeonato, que desde la llegada de Pellegrino Matarazzo no conoce la derrota.

Los txur urdines llegan, además, con el subidón de haber asestado el primer golpe a su máximo rival, el Athletic Club, en las semifinales de la Copa del Rey. Pero ahora tienen otro reto por delante. Y un jugador que conoce muy bien a los contendientes de este fin de semana es Asier Illarramendi.

El de Mutriku jugó en la capital de España durante dos temporadas y ha estado media vida en la Real. Por ello, ha hablado con Marca a modo de previa.

Y en la entrevista no ha dudado en reconocer que su paso por el Bernabéu no fue nada sencillo. Especialmente a nivel mental. "Empiezas a preguntarte qué haces aquí, si mereces estar aquí, si vales para estar aquí. La cabeza va jugando en contra de ti", confiesa en la charla.

En aquel momento, los clubes no ponían tanta atención en el aspecto emocional de los futbolistas, pero él recuerda con especial cariño "las conversaciones que tenía con Javi García", con quien trabajó ese aspecto en Valdebebas.

"Lo importante es aprender de todo aquello y, si te vuelve a pasar, saber dónde estás y ser consciente de lo mal que estás pensando", comentaba.

La famosa presentación de Asier Illarramendi en Madrid

Una de las anécdotas más divertidas del paso de Illarra por el Real Madrid es la foto de su presentación. En el acto estuvieron presentes muchos de sus amigos, que se hicieron una foto con Florentino Pérez sobre el estrado.

Así relata Asier la historia: "Cuando se hizo oficial bajé a la playa en Mutriku y empezaron a hablar de la presentación. Uno se apuntó, luego otro, se apuntaron muchos… y organizamos un autobús. El presi no sabía nada, pero a la mañana siguiente me preguntó si habían venido amigos. Le dije que sí, que estaban en la grada, y me dijo que pasaran al palco".

Lo que el mandamás merengue no se esperaría es que fueran tantos. "Le dije que eran muchos y me dijo que daba igual, que pasaran todos pero yo le dije que eran muchos. Y me dijo: 'da igual, que pasen todos'. Y pasaron todos. Luego sacamos la mítica foto que sale en todos los lados", recuerda.

Illarra no tiene más que palabras buenas hacia Florentino. "Se portó fenomenal. Les regaló a cada uno una camiseta mía, les invitó a comer en el palco a todos, luego nos llevó a Valdebebas a conocer la ciudad deportiva. Para mí fue un día inolvidable y para mis amigos también", añade.