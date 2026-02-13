Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 14:22h.

El técnico habló de nombres propios antes de medirse al Real Madrid

Pellegrino Matarazzo y su euskera en la Real Sociedad: "A veces se ríen"

GipuzkoaPellegrino Matarazzo no se conforma y quiere más. Tras conquistar San Mamés en la ida de semifinales copera, el técnico de la Real Sociedad afronta con ambición la visita al Santiago Bernabéu. Allí espera todo un Real Madrid que sigue la estela del Barça en LALIGA EA Sports, pero el estadounidense, con una racha espectacular, promete guerra. El técnico txuri urdin responde este viernes en sala de prensa.

Rino reconoce que está viviendo un sueño en la Real Sociedad: "Ha sido el deporte más importante para mí cuando yo crecí con familiares italianos. Siempre estaba fijándome en partidos europeos los fines de semana. Ha sido siempre un sueño y es un honor estar viviéndolo. Tenemos que centrarnos durante noventa minutos ante el Real Madrid".

Las declaraciones de Pellegrino Matarazzo en sala de prensa

Santiago Bernabéu. "Es mi primera vez, por lo tanto, estoy emocionado. Hablo con mis colegas y jugadores y hablan de lo impresionante que es el estadio y cómo tiene la capacidad para hacerte sentir pequeño. Es algo que tenemos que tener en cuenta. El último partido en San Mamés jugamos un partido valiente, no me gusta decir la palabra, pero con cojones. Si tienes esa personalidad, puedes jugar tu fútbol".

Caleta-Car y Zubeldia. "Igor y Duje jugaron ante el Elche, pero distintos perfiles. Zubeldia es muy móvil, le gusta salir y está conectado con el partido. Caleta-Car es un monstruo en los duelos aéreos y limpia la situación dando un golpe fuerte al balón a la grada si hace falta".

Kylian Mbappé y Vinicius. "Alteran el plan del partido, forman parte de ello. Si es Vini, Mbappé o quien sea, vemos cómo abordamos cada partido en función de las cualidades de los jugadores de cada equipo".

El acompañante de Mikel Oyarzabal. "Veo muchas opciones, solamente puedo repetir que nadie esperaba que Pablo jugara como extremo izquierdo, que Sergio lo hiciera en el derecho, lo intentamos. Tenemos jugadores como Karrikaburu que, después de un par de conversaciones, está mostrando más presencia en el campo. Es posible que cambiemos la estrategia en ataque".

Wesley. "Ha necesitado tiempo para ajustar. Él mismo dice que nunca ha entrenado de manera tan intensa en su vida. Existe un proceso de adaptación y lo está haciendo muy bien. Es un enorme talento que nos puede aportar mucho en el futuro".