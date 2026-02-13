Virgil Van Dijk para los pies al Real Madrid con el fichaje de Konaté: "Siempre hay esperanza"
El Real Madrid sigue buscando un central en el mercado de fichajes
El Real Madrid sigue buscando una nueva pieza para el centro de su defensa. Pese a que el pasado verano ficharon a Dean Huijsen, uno de los jugadores con mayor proyección del panorama internacional, esta temporada han quedado claras las carencias que tiene el equipo en ese puesto. E Ibrahima Konaté lleva tiempo sonando para jugar en el Santiago Bernabéu.
Raúl Asencio está cumpliendo y con creces este curso. El canterano está siendo, de hecho, uno de los más destacados de la plantilla. Pero parece evidente que el Real Madrid exige tener a uno de los centrales top de Europa en su plantilla. Y las lesiones no están permitiendo encontrar ese rol con los jugadores que ya tienen.
Van Dijk y el futuro de Ibrahima Konaté
Ante el interés en el futbolista francés, Virgil Van Dijk, su compañero y capitán en el Liverpool, ha hablado para desear que se quede en Anfield.
"Veremos qué pasa porque nunca fácil. Yo lo viví el año pasado. Ojalá se quede porque es una figura importante fuera del campo, pero también fuera de él. Es uno de los líderes del vestuario y, para mí, es un central de clase mundial", comentó el jugador neerlandés.
El contrato de Konaté con el Liverpool finaliza el próximo mes de junio, por lo que es libre de negociar con otros clubes y ya le están llamando al teléfono.
"La decisión está en manos del club, de sus agentes y de él mismo. Yo no tengo influencia más allá de eso, pero siempre hay esperanza", apuntaba el jugador, que desea seguir compartiendo vestuario con el galo durante más temporadas.
El pasado verano, el Real Madrid ya pescó en el equipo dirigido por Arne Slot. Y también esperó al fin de contrato para traerse a Trent Alexander-Arnold, un jugador que está rindiendo muy por debajo de las expectativas esta temporada.