Miguel Casado 13 FEB 2026 - 19:33h.

El Real Madrid sigue buscando un central en el mercado de fichajes

El Manchester United no rebaja el precio por Rashford y el Barcelona ya sabe cuánto tendrá que pagar

Compartir







El Real Madrid sigue buscando una nueva pieza para el centro de su defensa. Pese a que el pasado verano ficharon a Dean Huijsen, uno de los jugadores con mayor proyección del panorama internacional, esta temporada han quedado claras las carencias que tiene el equipo en ese puesto. E Ibrahima Konaté lleva tiempo sonando para jugar en el Santiago Bernabéu.

Raúl Asencio está cumpliendo y con creces este curso. El canterano está siendo, de hecho, uno de los más destacados de la plantilla. Pero parece evidente que el Real Madrid exige tener a uno de los centrales top de Europa en su plantilla. Y las lesiones no están permitiendo encontrar ese rol con los jugadores que ya tienen.

PUEDE INTERESARTE El Liverpool medita un ofertón por Koundé para ser uno de los defensas más caro en la historia de la Premier League

Van Dijk y el futuro de Ibrahima Konaté

Ante el interés en el futbolista francés, Virgil Van Dijk, su compañero y capitán en el Liverpool, ha hablado para desear que se quede en Anfield.

"Veremos qué pasa porque nunca fácil. Yo lo viví el año pasado. Ojalá se quede porque es una figura importante fuera del campo, pero también fuera de él. Es uno de los líderes del vestuario y, para mí, es un central de clase mundial", comentó el jugador neerlandés.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero gana el Real Madrid con el traspaso de Álex Jiménez al Bournemouth

El contrato de Konaté con el Liverpool finaliza el próximo mes de junio, por lo que es libre de negociar con otros clubes y ya le están llamando al teléfono.

"La decisión está en manos del club, de sus agentes y de él mismo. Yo no tengo influencia más allá de eso, pero siempre hay esperanza", apuntaba el jugador, que desea seguir compartiendo vestuario con el galo durante más temporadas.

El pasado verano, el Real Madrid ya pescó en el equipo dirigido por Arne Slot. Y también esperó al fin de contrato para traerse a Trent Alexander-Arnold, un jugador que está rindiendo muy por debajo de las expectativas esta temporada.