Cuánto dinero gana el Real Madrid con el traspaso de Álex Jiménez al Bournemouth

El Real Madrid sale ganando en el fichaje de Álex Jiménez

El Bournemouth ha hecho oficial el fichaje de Álex Jiménez. Era un secreto a voces que el conjunto inglés comprase en propiedad al canterano del Real Madrid procedente del AC Milán, pues es uno de los jugadores más utilizados por Andoni Iraola con más de 1.600 minutos.

"Ha tenido una carrera impresionante, comenzando su desarrollo tanto en el Real Madrid como en el AC Milan. Estamos muy contentos de contar con él en nuestro proyecto, que comenzó el verano pasado y continúa ahora que se ha formalizado el traspaso", reconoció Tiago Pinto, presidente del Bournemouth.

El lateral español llegó al equipo cherrie el pasado mercado de verano en calidad de cedido, pagando 1,5 millones de euros al equipo italiano. 22 partidos después, el Bournemouth ejecuta la opción de compra de 20 millones de euros fijos más cinco en variables.

Cuánto dinero gana el Real Madrid con el fichaje de Álex Jimenez

Pero esta no era una operación únicamente entre dos equipos, ya que el Real Madrid también estaba involucrado. Aunque el club blanco había perdido el derecho de tanteo por el jugador, se guardó una cláusula con la que se llevaría el 50% de un futuro traspaso del futbolista cuando fichó por el AC Milán.

Es decir, si se cumplen todos los objetivos con los que el conjunto italiano consigue llevarse los 25 millones del traspaso, la mitad iría para las arcas del club blanco; un total de 12,5 millones de euros.

A estos habría que sumarle los 5 millones que pagó el AC Milán al Real Madrid en su día para tenerlo en propiedad. En total, la entidad de Chamartín podría ganar casi 18 millones de euros gracias a los movimientos de Álex Jiménez.

El lateral español no olvida sus orígenes y siempre se ha mostrado muy agradecido al Real Madrid. "Estoy centrado en el Bournemouth, pero volver sería un sueño para mí. Me he criado allí, es donde me han enseñado lo que soy ahora", reconoció recientemente en una entrevista con Mundo Deportivo.