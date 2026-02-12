Adiós a la Superliga, una guerra que nadie quiso empezar

El final de la Superliga puede ser bueno para el Real Madrid, pero lo es más para sus aficionados

Al Khelaifi defiende a Florentino Pérez tras el fin de la Superliga: "Si alguien dice que ha perdido, es un estúpido"

Compartir







El Real Madrid, tras cinco largos años de litigios con la UEFA, ha dicho adiós al proyecto de la Superliga. El plan de Florentino Pérez pensado para acabar con el modelo actual de la Champions League y, de paso, con las ligas nacionales europeas no le ha salido nada bien, o eso es lo que quieren vender muchos. Lo que sí es cierto es que la noticia ha sido recibida con alivio, incluso por los aficionados del club blanco.

La Superliga, un proyecto que ha tambaleado la UEFA

Florentino Pérez no está acostumbrado al fracaso y es obvio que hay un acuerdo con la UEFA y la EFC. Hasta Al Khelaifi, presidente del PSG y uno de los que más se ha posicionado en contra del proyecto de la Superliga, asegura que “si alguien dice que (Florentino Pérez) ha perdido, es un estúpido”. Precisamente, Al Khelaifi ha sido clave en este acuerdo y muchos se han acordado del polémico mensaje del Real Madrid felicitando al PSG, a Luis Enrique y al dirigente catarí tras ganar la Champions. Un mensaje que ahora se entiende mejor y demuestra el cambio radical de la situación. Incluso podríamos decir que en estos momentos Florentino Pérez está más cerca de ser amigo de Al Khelaifi que de Joan Laporta, por motivos evidentes.

PUEDE INTERESARTE Cronología de la Superliga, del surgimiento de A22 al acuerdo entre UEFA y el Real Madrid

Primero, porque las competiciones europeas han cambiado sus formatos lo suficiente en los últimos años que es evidente que ha sido a raíz de la presión ejercida por este proyecto. Y, segundo, porque el reparto más equitativo que pretendía la Superliga con el fin de limitar el poder de los clubes estado ya ha empezado a notarse. Precisamente, cuando empezó todo en 2021 la UEFA repartía 1000 millones entre los equipos que participaban en la Champions… cinco años después esa cifra se ha duplicado y el organismo europeo ha aumentado el control financiero sobre esos clubes estado.

Es pronto para valorar si el Real Madrid y Florentino han fracasado, se han retirado aún en lo alto o si han conseguido lo que pretendían. Desde que se presentó en un programa de televisión y sin una estrategia en redes sociales, muchos apuntaron a que simplemente se trataba de una estratagema para ejercer presión sobre la UEFA (una especie de caballo de Troya) y que ahora termina por haber conseguido sus objetivos iniciales.

¿Un triunfo o una derrota?

Lo más positivo es que se pone fin a las hostilidades de la UEFA y la EFC hacía el club blanco. ¿Ha merecido la pena? El tiempo lo dirá. Desde el club avisan de que el acuerdo les va a reportar un gran beneficio. Pero la verdad es que durante estos cinco largos años la Superliga ha puesto al Real Madrid y a Florentino Pérez en el foco del fútbol mundial. Incluso se podría decir que ha perjudicado la imagen pública del club y tampoco se tuvo en cuenta la opinión de los socios. Recuerden las protestas de los aficionados ingleses días después del anuncio de la Superliga con pancartas contra el Real Madrid y su presidente.

También ha generado mucha división entre los madridistas, marcando aún más la línea de los fieles a Florentino y los que son muy críticos con el presidente, cada vez más numerosos también por los problemas con el estadio o por la intención de traspasar el patrimonio del club. Por eso este acuerdo se toma con gran alivio entre la afición, por poner fin a una guerra que ningún socio votó por empezar.