Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 11:37h.

Caballero presentó el meco este viernes insistiendo en sus ataques a la Federación y Xunta de Galicia

La polémica guerra por ser sede del Mundial 2030 se traslada al carnaval de Vigo. Abel Caballero, alcalde de la ciudad, presentó la entronización del meco que arderá este próximo martes 17 de febrero. Este año el Concello ha apostado por quemar a Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol; y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, junto al que consideran el defensor de la candidatura de Vigo y Balaídos, el propio Abel Caballero.

El alcalde olívico acusa a ambos de posicionarse contra la presencia de Vigo en el Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. En su imagen se incluyó un cartel que indica: "Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol".

Cerca de Alfonso Rueda y Rafael Louzán está la figura de Abel Caballero con su tradicional gesto la "V" de ¡Viva Vigo! y otro cartel: "Vigo, sede do Mundial 2030, ¡Viva Vigo!". Además se utilizó una imagen viral del regidor posando con la bufanda del Celta. Completa el meco un maqueta del estadio de Balaídos, que sigue reformándose a pesar de no estar incluido por la Federación Española en la lista de sedes mundialistas presentadas a la FIFA.

"Tiene que ser nominada ya y nos están retrasando la nominación porque no quieren que seamos sede del Mundial", volvió a denunciar Abel Caballero. Tras la renuncia de Málaga, y junto a una polémica elección de sedes con cambios de última hora que dejaron a Vigo fuera de las primeras once clasificadas, el alcalde exige que la Federación presente a Vigo y Balaídos como sede ante la FIFA.

En la mañana del viernes Caballero ya había arremetido contra la RFEF por no incluir a Vigo entre las sedes propuestas a la FIFA. "La Federación nos tiene que explicar por qué no declaró ya a Vigo ciudad candidata para ser sede del Mundial, igual que hizo con otras diez ciudades", dijo, recordando el "escándalo" en el proceso de designación de sedes. "Hay más oferta de sedes que las que la Federación envía a la FIFA, porque una se cayó y cuando se cae en Málaga tiene que entrar Vigo inmediatamente, y es lo que no quieren que suceda", añadió.

El alcalde atribuyó la situación a motivos políticos y acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de no apoyar la candidatura viguesa. "Rueda no quiere que Vigo sea sede del Mundial", afirmó, denunciando que el Gobierno gallego se ha negado a financiar parte de las obras hasta que la ciudad sea confirmada como sede. "Se cierra el círculo. Es un círculo político", sentenció un Abel Caballero que quemará a ambos en el Carnaval de Vigo.