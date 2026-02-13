Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 18:21h.

La obra se hará aunque Vigo no sea elegida sede del Mundial 2030

Vigo refuerza sus planes de futuro para el estadio municipal de Balaídos. El alcalde, Abel Caballero, aseguró este viernes que el Concello ha garantizado el derecho de superficie sobre una parcela clave, donde se asienta la Grada de Río hasta el año 2081, al firmar con Zona Franca la cesión del mismo. Un paso que considera imprescindible para consolidar la reforma integral del estadio y asegurar su continuidad como casa del Celta durante las próximas décadas. El siguiente paso será terminar la reforma de la Grada de Gol, que avanza a mejor ritmo del esperado, para arrancar con Tribuna. El regidor avanzó que el coste de la ampliación de esta bancada para poder albergar el Mundial de 2030 estará en torno a los 60 millones de euros para alcanzar un aforo de más de 40.000 espectadores.

"Queremos garantizar que esta grada permanece ahí y será parte del campo del Celta de Vigo hasta el año 2081. Porque los proyectos requieren seguridad", afirmó el regidor durante el acto de firma del convenio. Caballero subrayó que las grandes infraestructuras necesitan planificación a largo plazo y estabilidad jurídica: "Estos son proyectos que tienen que tener 50, 60, 70 años de vida para poder planificarlos y llevarlos adelante".

El acuerdo permite además al Concello otorgar una concesión al club, lo que, según el alcalde, "allana el camino" para la ejecución del proyecto global del complejo deportivo. Caballero insistió en que el objetivo es convertir Balaídos en un estadio de referencia, capaz de albergar grandes eventos y adaptado a las exigencias del fútbol moderno.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la aspiración de Vigo a convertirse en sede del Mundial de Fútbol de 2030. El alcalde afirmó que la ciudad "está cumpliendo con todos los compromisos que se necesitan para ser declarada sede" y aseguró que se encuentra "en mucha mejor situación en este momento con este estadio que otros candidatos que ya son candidatos firmes" como la ciudad de A Coruña.

En un tono crítico, Caballero arremetió contra la Real Federación Española de Fútbol por no incluir a Vigo entre las sedes propuestas a la FIFA. "La Federación nos tiene que explicar por qué no declaró ya a Vigo ciudad candidata para ser sede del Mundial, igual que hizo con otras diez ciudades", dijo, recordando el "escándalo" en el proceso de designación de sedes. "Hay más oferta de sedes que las que la Federación envía a la FIFA, porque una se cayó y cuando se cae en Málaga tiene que entrar Vigo inmediatamente, y es lo que no quieren que suceda", añadió.

El alcalde atribuyó la situación a motivos políticos y acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de no apoyar la candidatura viguesa. "Rueda no quiere que Vigo sea sede del Mundial", afirmó, denunciando que el Gobierno gallego se ha negado a financiar parte de las obras hasta que la ciudad sea confirmada como sede. "Se cierra el círculo. Es un círculo político", sentenció.

En cuanto a las obras, Caballero confirmó que el Concello seguirá adelante con la ampliación del estadio con independencia de la decisión de la FIFA. "Nuestra posición es clara: vamos a ampliar la grada y llegar a los 43.000 espectadores con Mundial o sin Mundial", aseguró. Las actuaciones incluyen el retranqueo de colectores para permitir la ampliación de la grada de Tribuna y cumplir los requisitos de aforo exigidos por la FIFA.

Caballero también ofreció detalles sobre el avance de las obras en la nueva grada de Gol, que calificó de adelantadas respecto al calendario previsto. El alcalde señaló que el objetivo es que la instalación esté terminada y en funcionamiento a comienzos de 2027, "si es posible antes", y aseguró que los trabajos evolucionan a buen ritmo. "Tenemos ya la primera planta prácticamente completada. A partir de ahora las plantas suben a mucha velocidad", afirmó, detallando que la estructura de hormigón estará finalizada a principios del verano, mientras que durante los meses estivales se abordará el mallado que sostendrá la cubierta.

Según explicó, tras completar la estructura y la cubierta, se acometerán los tabiques interiores y la habilitación de los amplios espacios bajo la grada, con el objetivo de que pueda acoger espectadores entre finales de 2026 y principios de 2027. El regidor destacó la "fluidez"” en la coordinación con los responsables técnicos de la obra y el Celta, lo que permite tomar decisiones con rapidez y acelerar los plazos.

En relación con la futura reforma de la Grada de Tribuna, Caballero avanzó que el proyecto se encuentra en fase de definición y que el coste total podría situarse en torno a los 60 millones de euros. Esta actuación incluirá el retranqueo de la grada unos 25 metros hacia atrás, lo que obligará a reforzar la superestructura y ampliar la cubierta. "La cubierta va a ser mucho mayor", señaló, aunque apuntó que se intentará reutilizar todo aquello que sea técnicamente posible.

El alcalde volvió a criticar la negativa de la Xunta y la Diputación a cofinanciar la obra, pese a que, según dijo, el reparto previsto sería entre las tres administraciones. “En este momento estamos haciendo una obra de 3,15 millones de euros para separar los colectores del campo y les pedí que pagáramos a tercios. Dijeron que no", denunció. Caballero advirtió de que el Concello afrontará la inversión incluso en solitario si es necesario, pero subrayó que “es una obligación” de las otras administraciones participar en la financiación de la reforma, cuyo calendario sitúa la finalización entre finales de 2028 y principios de 2029.