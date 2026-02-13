Alberto Bravo Vigo, 13 FEB 2026 - 18:29h.

Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo del Celta de Vigo, quiso lanzar un mensaje de confianza, paciencia y tranquilidad para la cantera y el celtismo. El porriñés recordó que cada jugador tiene su distinto momento de maduración por lo que "no es bueno poner una edad". Lo importante es "construir bien el talento" que aflora en A Madroa y que se expone con orgullo tanto en el Fortuna, segundo en Primera RFEF, y en Juvenil de División de Honor, clasificado para la Final Four de la Copa del Rey tras eliminar a Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

Miguel Román, el futbolista más en forma del primer equipo, Pablo Durán o Manu Fernández son el ejemplo de que no es imposible llegar a la élite con 22 o 23 años: "No es bueno poner una edad, no todos los casos son iguales". El técnico también puso de ejemplo a Fer López, "un jugador que su evolución física fue más tardía".

Claudio Giráldez reconoció que no todos pueden ser como Hugo Sotelo o Hugo Álvarez "que podíamos pensar en juveniles que ya estaban preparados o Damián, un poco por su mentalidad también, por su cabeza". Por ello el técnico explicó que para poder llegar a Primera División "se juntan muchas cosas, que tengas hueco, que estés preparado mentalmente, que tengas las condiciones para ello, que hayas pasado momentos también complicados en la formación para poder superar los momentos complicados en Primera División que seguramente se multipliquen y te afectan por mil".

Destacó que "es muy difícil estar en Primera División, tener la oportunidad de jugar y es muy difícil mantenerte. Creo que tenemos que tener la paciencia de construir bien al talento que vemos en nuestra cantera para que puedan llegar, rendir, mantenerse y hacerlo de manera estable". De ahí que se mostrase "muy contento por la cantidad de jugadores que tenemos y que les veo competir de la misma manera que lo hacían en las categorías inferiores y que encima les veo felices y que no les pesa esa responsabilidad".

Respeto a Juvenil de División de Honor que se ha clasificado para la Final Four de la Copa del Rey reconoció que "me alegro muchísimo por ello, me alegro mucho por Berto, al que le tengo un cariño especial y que ha trabajado también con nosotros en la sombra muchas veces". "Es difícil llegar a una Final Four y más con los rivales que han tenido, rivales muy muy complejos y me gusta lo que transmite el equipo", destacó.

"Es un equipo muy bonito de ver, muy llamativo, con un entrenador que le da muchas soluciones y creo que se lo merecen estar ahí y disfrutarlo", dijo un Claudio Giráldez que deseó que los de Berto Suárez sean capaces de meterse en la final que él no pudo lograr cuando entrenaba a juveniles como Hugo Álvarez, Hugo Sotelo o Damián Rodríguez.

También se mostró feliz porque "sigue habiendo jugadores que petan con fuerza para poder estar en el Fortuna y a poder estar en el primer equipo en el futuro". "Me gusta mucho lo que veo tanto en el Fortuna como en el Juvenil y lo que emana la cantera ya no solo en esos dos equipos es esperanzador y bonito. Esa es la idea de club que tenemos a todos nos llena de orgullo y nos da un futuro esperanzador".