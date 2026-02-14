Fran Duarte 14 FEB 2026 - 11:32h.

El entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, ha dado la cara por sus aficionados por el cambio a Butarque

Vallecas no supera sus problemas y el Rayo - Atlético se marcha a Butarque

Íñigo Pérez ha dado la cara en nombre del Rayo Vallecano para responder por todos los problemas con el césped del Estadio de Vallecas y la ciudad deportiva. El entrenador ha opinado sobre la suspensión del partido contra el Oviedo y el cambio de estadio en el partido contra el Atlético de Madrid que se disputará finalmente en Butarque.

El estado del césped de Vallecas

“Creo que el partido se debería haber jugado en Vallecas”, comenta el entrenador de la franja, que estuvo el pasado jueves con sus jugadores pisando ellos mismos el césped. “Así como os digo que el del Oviedo yo sabía, desde el día de antes que pisé el césped con los jugadores, que no se iba a jugar porque era imposible, creo que el otro día se podría haber jugado en Vallecas perfectamente”.

El propio Íñigo ha aprovechado la atención mediática que está recibiendo el Rayo en estas semanas para lanzar un discurso sobre lo que está sucediendo en el club. “Hay un ruido mediático y social que es real y debemos afrontarlo. No se puede obviarlo y ya está. Es una oportunidad única para entre todos los que pertenecemos al Rayo afrontarlo y cambiar cosas”, comenta.

La defensa de Íñigo Pérez a la afición del Rayo

“Si hablamos de lo extradeportivo, lo primero fue el día del Oviedo… Hablando claro creo que era un partido que se suspendió correctamente y si no se hubiera suspendido una vez iniciado el partido porque después llovió muchísimo más y no estaba apto. Creo que el partido que se ha suspendido y que nos lleva a Leganés, se podría haber jugado en Vallecas y soy objetivo”, comenta tajantemente el técnico vasco. “Hay una cosa que no entiendo y seguro que tienen por qué y me lo explicaron ayer que es ¿Cómo se puede suspender un partido un jueves jugando es un domingo? porque si el césped depende de la climatología como nos han hecho saber los expertos hasta ahora, creo que ganamos dos días en el que no llueve y podría haberse hecho. Me dicen que es por logística por asuntos que a mí no me competen. Pero salimos perjudicados porque la logística. Ahora cuando entro por la puerta aquí veo a miles de aficionados que tienen que entiendo que la policía que la seguridad se tiene que organizar ya bueno. Pero ¿y nosotros, nuestra gente, nuestros aficionados que iban a tener que pasar de aquí hasta las 11 de la noche?”.

El entrenador ha hablado por parte de toda la afición para defender lo suyo. “Nosotros lo tenemos que organizar hoy a falta de un día. Y la seguridad no se puede organizar dentro de un día. Digo porque creo que si hubiese podido jugar en Vallecas si se hace un test esperando un poco más (…) No hubiésemos tenido el problema que tuvieron los aficionados del Oviedo, que, por supuesto desde aquí nos solidarizamos con todos ellos, por lo que sucedió eso está clarísimo. Lo que digo siempre. ¿Debemos mirar hacia adelante? Nos han dicho que vayamos a Leganés. Vamos a ir a Leganés y entrando en la fase deportiva. No haber excusas por mi parte. Claro que quiero jugar en Vallecas. Claro que me gustaría revertir toda este ruido que ya está. El río está sucio. Vamos a intentar pescar, pero necesitábamos nuestro estadio. nuestra gente”.