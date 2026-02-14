Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 16:45h.

Compartir







Ernesto Valverde dio a conocer la lista de convocados del Athletic para el partido de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Una lista en la que no está Nico Williams, uno de los hombres más importantes de este equipo. La ausencia del atacante se suma a las bajas de Vivian y Berenguer. La parte positiva para el míster es la vuelta de Yuri y Sancet

La convocatoria del Athletic

La lista del Athletic para el partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere está compuesta por: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Paredes, Vesga, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton y Monreal.

PUEDE INTERESARTE Las bajas confirmadas de Guillermo Almada para el Oviedo-Athletic

Tres puntos más que necesarios

El Real Oviedo, colista de LALIGA EA SPORTS con 16 puntos, cuenta con un partido menos tras la suspensión de Vallecas y está a siete puntos de la permanencia y, tras ganar al Girona hace dos semanas, vencer al Athletic supondría el segundo triunfo consecutivo de los azules por primera vez en el presente curso.

Aunque el último partido oficial entre ambos equipos disputado en el Carlos Tartiere data de diciembre de 2011, cuando el Athletic de Bielsa superó al Oviedo de Pacheta en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la última cita liguera en la capital del Principado fue en mayo de 2001, hace ya 25 años, y acabó con un contundente 5-0 de los carbayones.

Por su parte, el Athletic Club encara su regreso 25 años después al Carlos Tartiere con la intención de seguir abriendo brecha con la zona de peligro para alcanzar su objetivo prioritario en la liga de alcanzar cuanto antes los 42 puntos que en teoría asegurarían la permanencia.

El triunfo de la pasada jornada en San Mamés contra el Levante alivió algo la presión que soportaba el equipo de Ernesto Valverde, aunque la derrota en el derbi copero del miércoles ante una Real Sociedad claramente superior volvió a alimentar las dudas que viene generando durante toda la temporada el conjunto bilbaíno.

Lo mejor de la semifinal para el Athletic fue el marcador, un 0-1 que le mantiene vivo de cara a la vuelta del 4 de marzo en campo donostiarra. No obstante, para despegar incógnitas y poder ilusionarse es clave para los rojiblancos sumar el mayor botín posible en los tres partidos de Liga previos frente a Oviedo, Elche y Rayo Vallecano.