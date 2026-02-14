Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 14:05h.

Valverde quiere encontrar la regularidad en el Athletic

Ernesto Valverde explica las suplencias de Areso y la lesión de Álex Berenguer: "Ha tenido otra infiltración"

El Athletic quiere pasar página tras caer en la ida de semifinales de Copa ante la Real Sociedad con el partido ante el Real Oviedo en busca de la segunda victoria seguida en LALIGA EA Sports. Ernesto Valverde no quiere pensar en el derbi de vuelta en Anoeta con varios partidos aún por delante en los que buscará recuperar la regularidad para poder seguir escalando posiciones en la clasificación.

Ernesto Valverde, en la previa del Oviedo-Athletic

Recuperación tras el 0-1 con la Real: "Estamos bien. Es un partido de ida, todavía no tenemos la vuelta. Obviamente no es el resultado que queríamos pero estamos preparados porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros. No hay tregua en cuanto a días de recuperación o descanso. Esta vez hemos tenido un día más y tenemos que preparar ya el partido y estar listos para mañana. No hay tiempo para lamentarte cuando terminas un partido y no ganas".

Cuentas para Europa en caso de victoria: "Mira, no hay distancias entre los equipos. O sea, no hay mucha diferencia entre todos los equipos que estamos ahí, lo hemos hablado muchas veces. Parece cuando haces una temporada buena que estás en el furgón de los que van delante y, sin embargo, la realidad es que si tienes problemas o si no lo haces bien o si tienes dificultades, estás como todos peleando por las mismas situaciones. Es verdad, el Espanyol está haciendo una gran campaña y no está lejos pero es que también miramos para atrás y tampoco los que están ahí están lejos. Para nosotros lo fundamental es concentrarnos en cada partido y en ir sumando puntos, que ahora mismo nos urge porque no hemos sumado los que queríamos. Se nos han escapado muchos y ahora tenemos que recuperar ese terreno. Mañana es un partido difícil contra un equipo en una situación complicada pero que se la tiene que jugar igual que nosotros. Ahora todos nos la tenemos que jugar".

Situación engañosa en el Oviedo pese a la clasificación: "Están jugando bien, están jugando siempre con opciones de ganar. Ganaron el último partido en casa contra el Girona, han jugado fuera contra Osasuna, Alavés... y se les ve que están frescos. Es un equipo que juega hacia delante, que no tiene problema con eso. Intentan apretarte alto, tienen buenos jugadores para situaciones de uno contra uno y siempre tienen opciones de meterse en el partido. Quizás no están acertando tanto como les gustaría pero eso nos pasa a todos".

Dos victorias consecutivas después de tanto tiempo: "Nos gustaría mucho, estamos necesitados de ello, ¿pero quién no lo está? Si le preguntas a todos los equipos, siempre por una razón u otra están necesitados de victorias y de sumar de tres en tres. Ahora mismo nuestra prioridad es este partido: concentrarnos mucho en este partido, en el juego, en cómo son ellos, en ver cómo les podemos superar sabiendo también las fortalezas que tienen y la dificultad que entraña jugar allí. La gente no gana fácil sino que están consiguiendo buenos resultados y creo que con buenas sensaciones. Nosotros tenemos que intentar traernos los tres puntos porque tenemos esa urgencia".

12 partidos sin dejar la portería a cero tras acabar con la sequía goleadora: "Creo que ambas cosas están interrelacionadas. El año pasado conseguíamos muchas porterías a cero, teníamos un buen entramado defensivo pero también porque ofensivamente nos desplegábamos bien. Este año eso nos está faltando en algunos momentos, sobre todo en partidos determinados en los que quizás parecen un poco cerrados y se nos están escapando. Es cierto que no mantener la portería a cero en determinados momentos nos está penalizando con respecto al año pasado, que sí lo hacíamos. Quizás nuestra dinámica era diferente y este año estamos teniendo más dificultades para hacerlo, es verdad".

Sufrimiento a balón parado en defensa: "La Real es un equipo especialmente fuerte en esa faceta y nosotros somos un equipo que tenemos que incidir en ello sabiendo que no tenemos un equipo muy alto. No somos un equipo con cinco o seis jugadores con mucha envergadura. Tenemos jugadores que van bien de cabeza si coinciden en el campo pero depende de quiénes coincidan, es verdad que sufrimos".

Cambio de chip tras la Copa: "En mi caso no cuesta. En mi caso lo tengo claro desde que empezó LALIGA. No tengo ninguna duda. Con respecto a eso, trato de inculcarlo a los jugadores desde el primer momento. Igual tenía que haber sido más vehemente en algún momento pero lo tengo claro. Cuando llegue la Copa, llegará. Pero no ha sido esto de ahora, ha sido de siempre, desde que empecé, porque me parece que es una prioridad".

Nivel de confianza óptimo tras una temporada irregular: "Eso es que no estamos consiguiendo tener la regularidad que nos gustaría. Es cierto que ha habido partidos que se nos han escapado por detalles y que eso siempre incide en el sesgo con el que se ven y se analizan las cosas. Pero cuando no consigues una racha de esas positivas que te vaya animando, como a principio de temporada, al final eso te va llevando a que parece que ganas en Bérgamo y eso te va a animar y no sucede, ganas otro partido en la prórroga y parece que te va a animar y no... es lo que nos toca vivir y hacer. Ahora tenemos esta oportunidad de ganar otro partido después de ganar en casa, vamos a ver si lo podemos conseguir".

Victorias para pensar en la remontada en Copa: "De lo que se trata siempre es de jugar para conseguir los resultados y que esos resultados te vayan reafirmando y dando confianza. Cuando no ganas siempre estás inseguro con respecto al rival que te viene. Cuando ganas, piensas que le vas a ganar a cualquiera. Es una cuestión también de confianza, creo que nos pasa a todos".