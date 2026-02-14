Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 13:56h.

Los nombres propios de Valverde para el Oviedo-Athletic

Valverde aparca a la Real Sociedad, no se fía del Real Oviedo y señala los problemas del Athletic: "Nos urge"

Ernesto Valverde llega al partido del Athletic en casa del Real Oviedo con varios jugadores en duda aunque el técnico ya ha adelantado que espera que Oihan Sancet sea de la partida. Al margen del mediapunta, el técnico extremeño también ha confirmado una nueva infiltración de Álex Berenguer que le obliga a parar y ha explicado cómo está la pelea en lateral diestro tras las últimas suplencias de Jesús Areso.

Los nombres propios de Ernesto Valverde antes del Oviedo-Athletic

Vuelta de los tocados: "Si, pensamos que Sancet sí, vamos a esperar a los otros. Todavía no hemos hecho la lista , hemos empezado a entrenar más tarde, hemos tenido vídeo. Lo haremos después o durante la tarde".

Recuperación de Sancet y puesto difícil de sustituir: "Hay muchos puestos que son difíciles de sustituir. En realidad son todos pero es verdad que hay algunos específicos como el caso de Oihan. Pero ya el año pasado también hubo momentos en los que no estuvo y teníamos alternativas de un tipo o de otro, con un perfil más centrocampista como Unai Gómez o Selton o más perfil delantero como Berenguer. Lo que pasa es que Berenguer tampoco está. Esperamos que Oihan se encuentre bien y que pueda participar de aquí hasta final de temporada".

Descanso de Álex Berenguer tras forzar: "Ha tenido otra infiltración esta semana. Está mejor pero vamos a ver la siguiente. La verdad es que es un contratiempo más de los que tenemos esta temporada. Sí, nos está costando".

Últimas suplencias de Jesús Areso: "Hay competencia en el equipo y hay que aceptarlo. A veces le ha tocado jugar a él y ahora está también Gorosabel que, cuando juega, lo hace bien. El año pasado también fue parte del equipo y participó en partidos y Lekue también es otra posibilidad. No lo sé. Bueno, sí lo sé; el entrenador tiene que decidir entre uno y otro. Ya está, no veo mucha complicación. Es igual el que esté o que Areso haya sido fichaje de este año, que Lekue lleve más años y tampoco está jugando tanto como le gustaría, Gorosabel ha ido entrando y ahora está jugando más... Vamos a ver mañana".